Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar
Yayınlanma:
Kırşehir'in Mucur ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki kırsal alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, E.T, S.T, H.T, M.Ç. ve H.S'yi suçüstü yakaladı.
ZANLILARIN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Aramada, elektrikli delici ve uçları, kazma, kürek, merdiven, halat ve kırıcı ekipmanları ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor. (AA)
