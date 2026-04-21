Pirincin üstünde kedi dışkısı görülen markete binlerce lira ceza kesildi

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde satışa sunduğu pirincin üstünde kedi dışkısı olduğu görülen markete 52 bin 801 lira ceza uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, 19 Nisan'da Akbelen Mahallesi'ndeki işletmede açık olarak sergilenen pirincin üstünde kedi dışkısı olduğuna ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatıldı.

Etleri araç koltuğunda taşıyan zincir markete 1,3 milyon cezaEtleri araç koltuğunda taşıyan zincir markete 1,3 milyon ceza

HİJYEN KURALLARINA UYULMADI

Çalışma kapsamında Toroslar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün gıda kontrolörleri markette denetim yaptı.

Denetim sonunda işletmeye, Gıda Hijyeni Yönetmeliği kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle 52 bin 801 lira ceza kesildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Türkiye
Likya Yolu doğa ve tarihle buluştu: Zorlu rotaya akın başladı
Likya Yolu doğa ve tarihle buluştu: Zorlu rotaya akın başladı
Dağlar ve yaylalarda doğal olarak yetişiyor! Şifalı otların kilosu 100 TL'den satılıyor
Dağlar ve yaylalarda doğal olarak yetişiyor! Şifalı otların kilosu 100 TL'den satılıyor
Lise öğrencisine "okul saldırısı" paylaşımı nedeniyle tutuklama
Lise öğrencisine "okul saldırısı" paylaşımı nedeniyle tutuklama