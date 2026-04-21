Pirincin üstünde kedi dışkısı görülen markete binlerce lira ceza kesildi
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde satışa sunduğu pirincin üstünde kedi dışkısı olduğu görülen markete 52 bin 801 lira ceza uygulandı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, 19 Nisan'da Akbelen Mahallesi'ndeki işletmede açık olarak sergilenen pirincin üstünde kedi dışkısı olduğuna ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatıldı.
Etleri araç koltuğunda taşıyan zincir markete 1,3 milyon ceza
HİJYEN KURALLARINA UYULMADI
Çalışma kapsamında Toroslar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün gıda kontrolörleri markette denetim yaptı.
Denetim sonunda işletmeye, Gıda Hijyeni Yönetmeliği kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle 52 bin 801 lira ceza kesildi. (AA)
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor