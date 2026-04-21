Belediye çalışanını tüfekle öldürmüştü: Metruk binada yakalandı

Yayınlanma:
Kırıkkale'de Karakeçili Belediyesi çalışanını garajda tüfekle öldüren İ.A., saklandığı binada yakalandı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde pazartesi günü belediyeye ait garajda İ.A., Karakeçili Belediyesi çalışanı Celil Yazıcı'yı tüfekle yaralamıştı.

İ.A. olay yerinden kaçarken; aralarında husumet bulunan Celil Yazıcı, kaldırıldığı Karakeçili İlçe Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI METRUK BİNADA YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, İstihbarat Şubesi ve çevik kuvvet polisleri ile Karakeçili İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, cinayetin ardından zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

İlçe giriş ve çıkışlarında denetim yapan ekipler, termal dronla da arama gerçekleştirdi. Şüpheli İ.A., yürütülen çalışmalar sonucunda evine yakın metruk bir binada yakalandı.

EVİNDE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Zanlının evi ve eklentilerinde yapılan aramada iki tüfek ve bir havalı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Hayatını kaybeden Yazıcı'nın, Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik'in akrabası olduğu öğrenildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

