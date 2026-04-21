İstanbul Kadıköy'de rıhtımdaki dolgu alana yapılması planlanan ve hazırlıkları büyük ölçüde tamamlanan cami projesi yargıya taşındı.

Mayıs ayında temelinin atılması beklenen projeye ilişkin TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, dolgu alana yapılmak istenen cami ve yer altı otoparkı projesine karşı dava açtı.

Kadıköy sahilindeki dolgu alana yapılması planlanan cami ve yeraltı otoparkı projesiyle ilgili TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi açıklama yaptı.

BirGün’den Sibel Bahçetepe’nin aktardığına göre, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından yapılan açıklamada; söz konusu alanın geçmişte biyolojik arıtma tesisi amacıyla oluşturulan bir dolgu olduğu hatırlatılarak kamusal kıyı alanı olarak korunması gerektiği vurgulandı.

İstanbul’un en yoğun aktarma merkezlerinden biri olan bölgede, yaklaşık 20 bin kişi kapasiteli bir yapı ve geniş ölçekli yer altı otoparkının ciddi trafik ve erişim sorunları yaratacağı ifade edildi.

"SİLÜETİ BOZAR"

Mimarlar Odası; kıyıların Anayasa ve Kıyı Kanunu uyarınca herkesin eşit kullanımına açık olduğuna dikkat çekerek dolgu alanlarının ancak "zorunlu ve üstün kamu yararı" hâlinde yapılaşmaya açılabileceğini belirtti.

Ayrıca projenin tarihi çevre ve kentsel sit alanları üzerinde olumsuz etkiler yaratacağına vurgu yapılan açıklamada; yapı yüksekliği ve kütlesinin Haydarpaşa Garı ve çevredeki tescilli yapılarla uyumsuz olduğu, kıyı silüetinin bozulacağı uyarısı yapıldı.