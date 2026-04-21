Kadıköy sahiline dev cami projesinin iptali için dava

Yayınlanma:
Kadıköy Rıhtım'da dolgu alana yapılması planlanan cami projesi yargıya taşındı. Bilim insanları bölgede yapılaşma kararının mevzuata aykırı olduğunu belirtirken TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, projenin iptali için dava açtı.

İstanbul Kadıköy'de rıhtımdaki dolgu alana yapılması planlanan ve hazırlıkları büyük ölçüde tamamlanan cami projesi yargıya taşındı.

Mayıs ayında temelinin atılması beklenen projeye ilişkin TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, dolgu alana yapılmak istenen cami ve yer altı otoparkı projesine karşı dava açtı.

Kadıköy sahilindeki dolgu alana yapılması planlanan cami ve yeraltı otoparkı projesiyle ilgili TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi açıklama yaptı.

BirGün’den Sibel Bahçetepe’nin aktardığına göre, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından yapılan açıklamada; söz konusu alanın geçmişte biyolojik arıtma tesisi amacıyla oluşturulan bir dolgu olduğu hatırlatılarak kamusal kıyı alanı olarak korunması gerektiği vurgulandı.

İstanbul’un en yoğun aktarma merkezlerinden biri olan bölgede, yaklaşık 20 bin kişi kapasiteli bir yapı ve geniş ölçekli yer altı otoparkının ciddi trafik ve erişim sorunları yaratacağı ifade edildi.

Kadıköy sahildeki dev otopark kullanıma kapatıldı! Cami inşa edilecekKadıköy sahildeki dev otopark kullanıma kapatıldı! Cami inşa edilecek

"SİLÜETİ BOZAR"

Mimarlar Odası; kıyıların Anayasa ve Kıyı Kanunu uyarınca herkesin eşit kullanımına açık olduğuna dikkat çekerek dolgu alanlarının ancak "zorunlu ve üstün kamu yararı" hâlinde yapılaşmaya açılabileceğini belirtti.

Ayrıca projenin tarihi çevre ve kentsel sit alanları üzerinde olumsuz etkiler yaratacağına vurgu yapılan açıklamada; yapı yüksekliği ve kütlesinin Haydarpaşa Garı ve çevredeki tescilli yapılarla uyumsuz olduğu, kıyı silüetinin bozulacağı uyarısı yapıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Türkiye
Son dakika | Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanması istenen eski Vali Tuncay Sonel’in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
Son dakika | Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanması istenen eski Vali Tuncay Sonel’in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
Belediye çalışanını tüfekle öldürmüştü: Metruk binada yakalandı
Belediye çalışanını tüfekle öldürmüştü: Metruk binada yakalandı