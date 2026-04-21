Son Dakika | Önerge kabul edildi! Okullardaki saldırılara ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kuruluyor

Son dakika haberi...Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kuruluyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, okulun eski öğrencisi Ömer Ket (19) tarafından düzenlenen saldırıda 16 kişi yaralanmıştı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda ise bir gün sonra okulun 8. sınıf öğrencisi olan 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli tarafından düzenlenen saldırıda 1'i öğretmen 8'i öğrenci toplam 9 kişi hayatını kaybetmişti.

ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VERİLMİŞTİ

Türkiye'yi sarsan bu saldırıların ardından, çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na Araştırma Önergesi verilmişti.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Bugün, TBMM Genel Kurulu’nda araştırma komisyonu kurulması için görüşmeler yapıldı.

Milletvekillerinin konuşmalarının ardından Araştırma Komisyonu kurulması yönündeki önerge oy birliğiyle kabul edildi.

22 üyeden oluşacak komisyonun görev süresi 3 ay olarak belirlendi.

Komisyon üyeleri gerektiğinde Ankara dışına seyahatler düzenleyebilecek.

