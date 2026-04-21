Son Dakika | Gülistan Doku soruşturması: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı

Tunceli'de, 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı.

ESKİ VALİ TUTUKLANDI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 yıl aradan sonra raftan indirilen ve "cinayet" dosyası olarak yeniden açılan soruşturma kapsamında Elazığ'da gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Tuncay Sonel'in de tutuklanmasıyla birlikte dosyadaki toplam tutuklu sayısı 12'ye yükseldi.

İşte Tuncay Sonel’in savcılık ifadesi

TUTUKLAMA TALEP EDİLMİŞTİ

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınan Tuncay Sonel, emniyette ifadesini almak isteyen polis memurlarına, "Ben devletin valisiyim. Emniyete cevap vermem. Susma hakkımı kullanıyorum" diyerek, ifade vermeyi reddetmişti.

Elazığ Adliyesi'ne sevk edilen ve savcılık tarafından ifadesi alınan Tuncay Sonel, savcılık işlemlerinin ardından, "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme", "Özel hayatın gizliliğini ihlal", "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Sonel, sorgusunun ardından tutuklandı.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında toplamda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bunlardan Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Dokunun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu ve eski başhekim Çağdaş Özdemir tutuklanmıştı.

Şüphelilerden Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesi'nin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.