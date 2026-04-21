Son Dakika | Kahramanmaraş saldırganının annesi de tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 10 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı düzenleyen İsa Aras Mersinli'nin yeniden gözaltına alınan annesi Peyman Pınar Mersinli tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ OKUL BASKINI SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

15 Nisan Çarşamba günü Ayser Çalık Ortaokulu'na 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Mersinli'nin 5 silah 7 şarjörle düzenlediği saldırıda yaşları 10-12 yaşlarındaki 9 öğrenci, öğretmenleri Ayla Kara ile birlikte hayatını kaybetmişti.

Uğur Mersinli - İsa Aras Mersinli - Pınar Mersinli

Olayla ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; katliamda hayatını kaybeden Mersinli'nin babası 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli gözaltına alınmıştı.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞTI

Oğluna 13 Nisan günü poligonda atış yaptırdığı ortaya çıkan baba Mersinli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken; anne Pınar Mersinli serbest bırakılmıştı.

Anne, rehber öğretmenin telefonunu yüzüne kapatmış!

SALDIRGANIN ANNESİ TUTUKLANDI

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle serbest kaldıktan sonra bugün bir kez daha gözaltına alınan anne Mersinli, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.