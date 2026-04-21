Son Dakika | Kahramanmaraş saldırganının annesi de tutuklandı

Son Dakika | Kahramanmaraş saldırganının annesi de tutuklandı
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısını düzenleyen İsa Aras Mersinli'nin annesi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 10 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı düzenleyen İsa Aras Mersinli'nin yeniden gözaltına alınan annesi Peyman Pınar Mersinli tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ OKUL BASKINI SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

15 Nisan Çarşamba günü Ayser Çalık Ortaokulu'na 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Mersinli'nin 5 silah 7 şarjörle düzenlediği saldırıda yaşları 10-12 yaşlarındaki 9 öğrenci, öğretmenleri Ayla Kara ile birlikte hayatını kaybetmişti.

Uğur Mersinli - İsa Aras Mersinli - Pınar Mersinli

Olayla ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; katliamda hayatını kaybeden Mersinli'nin babası 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli gözaltına alınmıştı.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞTI

Oğluna 13 Nisan günü poligonda atış yaptırdığı ortaya çıkan baba Mersinli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken; anne Pınar Mersinli serbest bırakılmıştı.

Anne, rehber öğretmenin telefonunu yüzüne kapatmış!Anne, rehber öğretmenin telefonunu yüzüne kapatmış!

SALDIRGANIN ANNESİ TUTUKLANDI

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle serbest kaldıktan sonra bugün bir kez daha gözaltına alınan anne Mersinli, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Son Dakika | Gülistan Doku soruşturması: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Son Dakika | Gülistan Doku soruşturması: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Son Dakika | Onursal Adıgüzel hakkında tutuklama talebi! Avukatlara görüş yasağı iddiası
Son Dakika | Onursal Adıgüzel hakkında tutuklama talebi! Avukatlara görüş yasağı iddiası