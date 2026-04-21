Tokat'ta okula saldırı tehdidi: Gelmeyin, tarayacağım! 14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

Tokat'ta bir ortaokulun 14 yaşındaki öğrencisi, arkadaşlarına "Okula gelmeyin, tarayacağım" diye mesaj attı. İhbar üzerine gözaltına alındı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından okulları hedef alan paylaşımlarda bulunan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bunlardan bir kısmı da tutuklandı. Çok sayıda sosyal medya hesabı ise kapatıldı.

Yaşanan acıların etkisi devam ederken, bir saldırı tehdidi de Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan bir ortaokula yapıldı.

"OKULA GELMEYİN, TARAYACAĞIM"

Gazete Pencere'nin haberine göre, Kaya İsmet Özden Ortaokulu'nun 14 yaşındaki 7'nci sınıf öğrencisi olduğu belirtilen Y.K. isimli bir çocuk, arkadaşlarına "Okula gelmeyin, tarayacağım" diye tehdit mesaj attı.

Öğrencilerin durumu ailelerine bildirmesi üzerine aileler ihbarda bulundu. İhbar üzerine emniyet ekipleri çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Adresi tespit edilen 14 yaşındaki şüpheli, Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan çocuk, adliyeye sevk edildi.

Savcılık tarafından ifadesinin alınacağı öğrenilen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

