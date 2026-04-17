Antalya'da okulu hedef alan paylaşım yapan 1 kişi tutuklandı

Antalya'da, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından sosyal medya hesabından bir okulu hedef alan paylaşım yapan Z.B.A. isimli 19 yaşındaki şahıs tutuklandı.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından Antalya'nın Alanya ilçesinde, 19 yaşındaki Z.B.A. isimli şahıs, sosyal medya hesabından bir okulu hedef alan paylaşım yaptı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ile Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yapılan tehdit içerikli paylaşım üzerine çalışma başlattı.

TEHDİR PAYLAŞIMI YAPAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Yapılan incelemede, Z.B.A.'nın sosyal medya hesabından okulu hedef alan paylaşım yaptığı tespit edildi.

alanyada-okulu-hedef-alan-paylasima-tut-1265223-376612-1.jpg

Ortak çalışma sonucu gözaltına alınan Z.B.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Z.B.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OKUL SALDIRILARI

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 19 yaşındaki şahıs tarafından düzenlenen saldırıda 16 kişi yaralanmıştı.

Bir gün sonra ise Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na okulun öğrencisi 14 yaşındaki şahıs tarafından düzenlenen saldırıda 1'i öğretmen 9'u öğrenci olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetmişti. (DHA)

