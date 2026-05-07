İsmail Saymaz duyurdu: Burcu Köksal AKP rozeti takacak

Gazeteci İsmail Saymaz'ın AKP kaynaklarına dayandırdığı kulis bilgisine göre Burcu Köksal, 12 Mayıs'ta düzenlenecek genişletilmiş il başkanları toplantısında AKP rozetini takacak. Saymaz ayrıca Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan hakkındaki transfer iddialarının ise kaynaklarca doğrulanmadığını belirtti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın CHP’den istifa ederek AKP saflarına katılacağı iddiaları, Halktv.com.tr yazarı Gazeteci İsmail Saymaz’ın paylaştığı kulis bilgisiyle yeni bir boyut kazandı. Saymaz, Köksal’ın 12 Mayıs’ta rozet takacağını öne sürdü.

BURCU KÖKSAL 12 MAYIS'TA AKP ROZETİ TAKACAK

Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP kaynaklarından aldığı bilgilere dayanarak Burcu Köksal’ın geçiş sürecine dair somut bir tarih verdi. Saymaz, "Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal, büyük bir olasılıkla 12 Mayıs’ta AK Parti’nin genişletilmiş il başkanları toplantısında rozet takacak" ifadelerini kullandı.

Saymaz ayrıca, benzer iddialarla gündeme gelen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın AKP'ye katılacağı yönündeki haberlerin ise kaynaklarca doğrulanmadığını belirtti.

CHP’DEN İLK TEPKİ: İNSAN İÇİNE ÇIKAMAZ

Köksal’ın 48 saattir CHP Genel Merkezi’nden gelen telefonlara yanıt vermemesi üzerine, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’ten açıklama geldi. Halk TV’ye konuşan Zeybek, henüz resmi bir bilgiye sahip olmadıklarını ifade etmekle birlikte, olası bir transferin sonuçlarına dair şu uyarıda bulundu:

"CHP'lilerin tertemiz oylarıyla belediye başkanı seçilen biri AKP'ye geçtiğinde, tıpkı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun durumuna düşer. Sokağa çıkamaz, insanların yüzüne bakamaz hale gelir. Sokaklarda dolaşamaz hale gelir."

"AKP HAKKINDA NELER SÖYLEDİ, HATIRLATMAK LAZIM"

Zeybek, Burcu Köksal’ın çok kısa bir süre öncesine kadar CHP’de Grup Başkanvekili olarak görev yaptığını hatırlatarak, "Eğer AKP’ye geçecekse, kendisine Meclis’te yaptığı konuşmaları hatırlatmak lazım. AKP hakkında neler söyledi, neleri eleştirdi?" diyerek siyasi tutarsızlığa dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

