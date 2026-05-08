Askeri araç şarampole yuvarlandı: 2 astsubay yaralandı

Ardahan'da askeri aracın devrilmesi sonucu 2 astsubay yaralandı.

Ardahan-Çıldır kara yolunun Meryem mevkisinde meydana gelen kazada, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait olan plakası öğrenilemeyen askeri araç, henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araç içerisinde bulunan 38 yaşındaki Mustafa T. ve 27 yaşındaki Nurullah Ş. isimli astsubaylar, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı askerler, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Meydana gelen kazada yaralanan astsubayların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)