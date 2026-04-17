Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin paylaşımları nedeniyle 7 kişi tutuklandı

Yayınlanma:
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, bir ortaokulda 8 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan 7 kişinin tutuklandığını açıkladı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “İlimizde 15 Nisan 2026 günü meydana gelen menfur saldırı sonrasında yayın yasağı olmasına rağmen bazı sosyal medya platformlarında yaşanan olaya ilişkin paylaşım ve yorum yaptıkları müşahede edilen şüphelilere yönelik ‘Kamu Görevlisine Alenen Hakaret, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme, Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma, Gizliliğin İhlali ve Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyet Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ve Devletin Yargı Organlarını Alenen Aşağılama’ suçlarından yürütülen soruşturmaya ilişkin Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ve Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince söz konusu paylaşımları yaptıkları tespit edilen 12 şüpheli şahıs yapılan adli işlemler sonucunda gözaltına alınmıştır. Şüpheliler alınan Savcılık ifadeleri sonrasında Kahramanmaraş Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorgularının ardından 7 şüpheli şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilmiş, 5 şüpheli şahıs hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmıştır. Soruşturma tüm yönleri ile titizlikle yürütülmektedir.” (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Türkiye
