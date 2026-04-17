Kahramanmaraş saldırganının rehber öğretmeni konuştu: Okula gelmek istemezdi

Kahramanmaraş'taki okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin otopsi raporunda, ölümünün bacağındaki kesici/delici alet yaralanmasına bağlı büyük damar yaralanması ve dış kanama sonucu meydana geldiği belirtildi. Cesedi teşhis eden rehber öğretmenin ifadesinde ise saldırganın "ekran bağımlısı olduğu, okula gelmek istemediği" kaydedildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin otopsi raporu ortaya çıktı.

OTOPSİ RAPORU: ÖLÜM KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA BAĞLI

Raporda, Mersinli'nin ölümünün "kesici/delici alet yaralanmasına bağlı büyük damar yaralanması ve bundan gelişen dış kanama sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiği" ifade edildi.

REHBER ÖĞRETMENİN İFADESİ: "EKRAN BAĞIMLISIYDI, OKULA GELMEK İSTEMEZDİ"

Raporda ayrıca, Mersinli'nin cesedini teşhis eden rehber öğretmeni Ejder İ.'nin ifadesi de yer aldı. Öğretmen, saldırganı 5'inci sınıftan beri tanıdığını ve rehber öğretmenliğini yaptığını belirterek şunları söyledi:

"Öğrenci ile ilgili ailesi ile de sürekli görüştük. Ekran bağımlılığı vardı. Okula gelmek istemezdi. Okula geldiği zaman da okuldan gitmek isterdi"

OLAY ANINA İLİŞKİN AYRINTILAR

Öğretmen Ejder İ., olay anını şöyle anlattı:

"Olay saatinde ben okuldaydım. Üst katlardaki sınıfların düzenini sağlıyordum. Üst katta iken bir anda tak tak diye ses geldi. Ben sesi duyar duymaz aşağı kata indim. Sesin kaynağını aradım. Ses sürekli olarak geliyordu. Tuvaletin önünde yerde yatan bir çocuk görünce ve öğrencilerin birkaçının ‘Trafo patladı’ dediğini duyunca ben de trafonun patladığını düşünerek trafonun şalterini kapatmaya gittim ve kapattım. Sonra tekrar yukarı çıktım. O esnada ses kesilmişti. Yanımda Ramazan ve Ferhat hocalarımız ile tanımadığımız birkaç şahıslar vardı. İsa bize doğru geliyordu. Geldiği esnada elinde bir şey yoktu, silah elinde yoktu. Biz hepimiz şahsı derdest ettik. Şahsı yere yatırdığımızda üzerinden şarjör yere düştü. Ben o esnada oradan ayrıldım. Diğer öğrencilere yaralılara bakmaya gittim. 2 tane yaralı öğrenciyi ambulansa koydum. Şahıs yakalandığında ortamda 40-50 kişi vardı. Ben yaralı şahsı indirdiğimde İsa'nın hemen yanında tahta saplı bir bıçak vardı. Sonrasında da ne olduğunu bilmiyorum"

