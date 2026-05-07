MEB imzaladı: Matematik ve fen derslerine "manevi rehberlik kitabı" hazırlandı

MEB imzaladı: Matematik ve fen derslerine "manevi rehberlik kitabı" hazırlandı
Yayınlanma:
MEB, Nur cemaatine yakın ULUED ile protokol imzaladı; öğretmenlerin ders anlatırken kullanması için dini örnekleri içeren rehber kitaplar hazırlandı. Matematik ve fen alanındaki derslere yönelik her seviyede "Muallimin Manevi Rehberi" öğretmenlere gönderildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim sistemine dini referansları dahil eden yeni bir adım attı. Nur Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen Uluslararası Eğitimciler Derneği (ULUED) ile imzalanan protokol kapsamında, matematik ve fen bilimleri derslerinin dini içeriklerle harmanlanarak anlatılmasını öngören rehber kitaplar hazırlandı.

"Muallimin Manevi Rehberi" ismiyle öğretmenlere ulaştırılan bu kaynaklarda, bilimsel konular teolojik analojilerle ele alınıyor.

MATEMATİK VE FEN DERSLERİNE "MANEVİ REHBERLİK KİTABI" HAZIRLANDI

Nefes'ten İlke Çıtır'ın haberine göre; hazırlanan rehber kitaplar matematikten fiziğe, kimyadan biyolojiye kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. ULUED tarafından hazırlanan bu kaynaklarda, akademik bilgilerin "manevi değerlerle donatılmış nesiller yetiştirme" amacıyla dini sembollerle anlatılması planlanıyor.

meb-imzaladi-matematik-ve-fen-derslerine-manevi-rehberlik-kitabi-hazirlandi-2.jpg

Öğretmenlerden, derslerin uygun bölümlerinde bu manevi çıktılara vurgu yapmaları, hatta gerekirse konuyu tüm derse yaymaları isteniyor. Örneğin 9. sınıf matematik müfredatında; köklü sayılar "Allah'ın kuralları" olarak tanımlanırken, doğrusal fonksiyonlar üzerinden "ibadette istikrarın önemi" vurgulanıyor.

1,9 trilyonluk MEB bütçesinde 'okul güvenliği' için kaynak yok1,9 trilyonluk MEB bütçesinde 'okul güvenliği' için kaynak yok

Sayılardaki "yutan eleman" konusu ise "Allah’ı inkarın iyilikleri sıfırladığı" benzetmesiyle aktarılıyor.

FEN BİLİMLERİNDE DİNİ YORUMLAR

Fen bilimleri alanındaki konular da benzer bir teolojik yaklaşımla yeniden yorumlandı. Fizik dersinde skaler ve vektörel büyüklükler, amellerin Allah’a yönelik olmasıyla ilişkilendirildi.

Biyoloji kitaplarında ise vitaminlerin, moleküllerin ve enzimlerin "Allah’ın emrinde" çalıştığı belirtilirken; hücrelerin işleyişindeki birliğin "yaratıcının tek olduğunun kanıtı" olduğu savunuldu.

MEB’den 30 milyon liralık otel toplantısıMEB’den 30 milyon liralık otel toplantısı

"Canlıların Ortak Özelliği" başlığı altında insanın "aciz ve zayıf" olduğu, bu nedenle yaratıcıya sığınması gerektiği ifade edildi. Kimya dersinde ise maddelerin yaratıcısını göz ardı ederek yapılan incelemelerin sağlıklı bir bakış açısı sunmadığı dile getirildi.

ÜÇGEN İBADETE DAHİL OLDU

Rehberde yer alan dikkat çekici bir diğer örnek ise geometrik şekiller üzerinden verildi. Matematik öğretmenlerinden, tahtaya bir üçgen çizerek Allah’ı tanımanın üç temel unsurunu bu üç kenar üzerinden anlatmaları istendi.

meb-imzaladi-matematik-ve-fen-derslerine-manevi-rehberlik-kitabi-hazirlandi-3.jpg

"Benzer üçgenler" konusu işlenirken ise peygamberlerin insanlık için birer "rol model" olduğu ve öğrencilerin onlara benzemeye çalışması gerektiği vurgulandı.

Üslü sayılar ile insan ömrünün tükenişi arasında bağ kuran kitaplar, öğrencilere "hepimizin bir yolcu olduğu ve sonunda ebedi ahiretin beklediği" mesajını veriyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Türkiye
İSKİ doluluk oranlarını açıkladı: İstanbul barajları için son şans
İSKİ doluluk oranlarını açıkladı: İstanbul barajları için son şans
Bahçeli'nin Öcalan ısrarı AKP'yi rahatsız etti! Süreç masasında çatlak mı?
Bahçeli'nin Öcalan ısrarı AKP'yi rahatsız etti! Süreç masasında çatlak mı?
Meclis'ten geçti: Fahiş aidat ve yapı denetimine sıkı takip
Meclis'ten geçti: Fahiş aidat ve yapı denetimine sıkı takip