MEB’den 30 milyon liralık otel toplantısı

MEB’den 30 milyon liralık otel toplantısı
Yayınlanma:
Kahramanmaraş’taki okul faciasının hemen ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Antalya’da 5 yıldızlı bir otelde “Veri Güvenliği Toplantısı” düzenledi. 30 milyon 250 bin liraya mal olan toplantının yapıldığı otelde macera duşu, aquapark, VIP sauna ve uluslararası mutfaklar bulunuyor.

Kahramanmaraş’ta bir okulda 1 öğretmen ve 10 öğrencinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının hemen ardından, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Antalya’da lüks bir otelde toplantı düzenlediği ortaya çıktı.

5 YILDIZLI OTELDE 30 MİLYON TL’LİK TOPLANTI

Sözcü'nün haberine göre MEB, 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Side’deki Sueno Hotels Beach Side Otel’de “Veri Güvenliği Toplantısı” gerçekleştirdi. 500 kişinin katıldığı toplantının maliyetinin 30 milyon 250 bin lira olduğu belirtildi. Denize sıfır konumdaki otelin mavi bayraklı bir plajı, aquaparkı, hamamı, masaj salonu, VIP saunası ve “Macera Duşu” gibi lüks hizmetleri bulunuyor. Bu duş ile farklı basınçlarda tropikal yağmur, jet yağmur, ışık efektleri, koku ve aroma kombinasyonları yapılabiliyor.

Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahile koştuAntalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahile koştu

TASARRUF GENELGELERİNE RAĞMEN LÜKSTEN VAZGEÇİLMEDİ

Ardı ardına yayımlanan Tasarruf Genelgeleri ile kamu kurumlarının toplantılarını kendi tesislerinde yapmaları önerilirken, bakanlığın lüks otel tercihinden vazgeçmediği görüldü. Okullara temel ihtiyaç malzemelerini bile sağlamakta zorlanan, öğrencilere yemek veremeyen ve güvenlik sorunlarına çözüm bulamayan MEB, bu toplantıyla eleştirilerin hedefi oldu.

Antalya'da kaybolan 75 yaşındaki adam 20 kilometre uzaklıkta bulunduAntalya'da kaybolan 75 yaşındaki adam 20 kilometre uzaklıkta bulundu

FACİADAN YARALI KURTULAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş'taki saldırıda yaralanan 11 yaşındaki Almina'nın ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Almina’nın Anıtkabir’deki fotoğrafını paylaşarak aileye başsağlığı diledi. Bakanlığın, acılı günlerde düzenlediği lüks toplantı tepkilere neden oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kurban Bayramı tatili belli oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Türkiye
Ölü koyun sayısı 816 oldu! Iğdır’da arı saldırısı faciası
Ölü koyun sayısı 816 oldu! Iğdır’da arı saldırısı faciası
Sakarya'da sel dehşeti: Anne-oğul son anda kurtarıldı
Sakarya'da sel dehşeti: Anne-oğul son anda kurtarıldı