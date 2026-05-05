MEB’den 30 milyon liralık otel toplantısı

Kahramanmaraş’ta bir okulda 1 öğretmen ve 10 öğrencinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının hemen ardından, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Antalya’da lüks bir otelde toplantı düzenlediği ortaya çıktı.

5 YILDIZLI OTELDE 30 MİLYON TL’LİK TOPLANTI

Sözcü'nün haberine göre MEB, 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Side’deki Sueno Hotels Beach Side Otel’de “Veri Güvenliği Toplantısı” gerçekleştirdi. 500 kişinin katıldığı toplantının maliyetinin 30 milyon 250 bin lira olduğu belirtildi. Denize sıfır konumdaki otelin mavi bayraklı bir plajı, aquaparkı, hamamı, masaj salonu, VIP saunası ve “Macera Duşu” gibi lüks hizmetleri bulunuyor. Bu duş ile farklı basınçlarda tropikal yağmur, jet yağmur, ışık efektleri, koku ve aroma kombinasyonları yapılabiliyor.

TASARRUF GENELGELERİNE RAĞMEN LÜKSTEN VAZGEÇİLMEDİ

Ardı ardına yayımlanan Tasarruf Genelgeleri ile kamu kurumlarının toplantılarını kendi tesislerinde yapmaları önerilirken, bakanlığın lüks otel tercihinden vazgeçmediği görüldü. Okullara temel ihtiyaç malzemelerini bile sağlamakta zorlanan, öğrencilere yemek veremeyen ve güvenlik sorunlarına çözüm bulamayan MEB, bu toplantıyla eleştirilerin hedefi oldu.

FACİADAN YARALI KURTULAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş'taki saldırıda yaralanan 11 yaşındaki Almina'nın ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Almina’nın Anıtkabir’deki fotoğrafını paylaşarak aileye başsağlığı diledi. Bakanlığın, acılı günlerde düzenlediği lüks toplantı tepkilere neden oldu.