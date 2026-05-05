Ölü koyun sayısı 816 oldu! Iğdır’da arı saldırısı faciası

Iğdır'da geçtiğimiz günlerde yaşanan arı saldırısında ölen koyunların kesin sayısı belli oldu. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bölgede tamamladığı incelemeler sonucunda, ölen küçükbaş hayvan sayısının 816 olduğu tespit edildi.

Siirt'te sağanak sonrası facia: 35 küçükbaş öldü

ÖLEN HAYVAN SAYISI KESİNLEŞTİ

Arıların saldırısına uğrayan sürüdeki hayvanlar, panikle kaçışırken bir sulama kanalının altındaki boşluğa düşerek birbirlerini ezmişti. Olayın ardından başlatılan çalışmalarda ilk belirlemelere göre 400 koyunun öldüğü açıklanmıştı. Yapılan detaylı inceleme sonucunda ise bu sayının 816 olduğu doğrulandı.

Iğdır’da küçükbaş katliamı: Arılar saldırdı 400 hayvan öldü

HAYVANLAR GÖMÜLDÜ

Alandaki tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Iğdır İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleriyle kamyonlara yüklenen koyunlar, veteriner hekimlerin kontrolünde yerleşim yerlerinden uzak bir bölgede açılan çukurlara gömüldü. Yetkililer, hayvan sahiplerine TARSİM ve ilgili kurumlar aracılığıyla destek sağlanacağını belirtti.