Ölü koyun sayısı 816 oldu! Iğdır’da arı saldırısı faciası

Iğdır'da yaylaya götürülürken arıların saldırısına uğrayan hayvan sürüsünde ölen küçükbaş sayısının 816 olduğu kesinleşti. Ölen hayvanlar, veteriner kontrolünde boş bir arazide toprağa verildi.

Iğdır'da geçtiğimiz günlerde yaşanan arı saldırısında ölen koyunların kesin sayısı belli oldu. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bölgede tamamladığı incelemeler sonucunda, ölen küçükbaş hayvan sayısının 816 olduğu tespit edildi.

ÖLEN HAYVAN SAYISI KESİNLEŞTİ

Arıların saldırısına uğrayan sürüdeki hayvanlar, panikle kaçışırken bir sulama kanalının altındaki boşluğa düşerek birbirlerini ezmişti. Olayın ardından başlatılan çalışmalarda ilk belirlemelere göre 400 koyunun öldüğü açıklanmıştı. Yapılan detaylı inceleme sonucunda ise bu sayının 816 olduğu doğrulandı.

HAYVANLAR GÖMÜLDÜ

Alandaki tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Iğdır İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleriyle kamyonlara yüklenen koyunlar, veteriner hekimlerin kontrolünde yerleşim yerlerinden uzak bir bölgede açılan çukurlara gömüldü. Yetkililer, hayvan sahiplerine TARSİM ve ilgili kurumlar aracılığıyla destek sağlanacağını belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

