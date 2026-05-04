Iğdır’da küçükbaş katliamı: Arılar saldırdı 400 hayvan öldü

Iğdır'da yaylaya götürülmek üzereyken arıların saldırısına uğrayan 400 küçükbaş hayvan öldü. Olayda yaralanan beş kişi de hastanede tedavi altına alındı.

Iğdır'da bir hayvan sürüsü, yaylaya çıkarılmak üzere yola çıktığı sırada arı saldırısına uğradı. Hakmehmet köyü ile Ağaver köyü arasında meydana gelen olayda büyük bir can kaybı yaşandı.

ARI SALDIRISINDA 400 HAYVAN ÖLDÜ

Çetin Naral’a ait 4 bin küçükbaş hayvan, arazide bulunan 200 arı kovanının olduğu bölgeden geçerken arıların saldırısına maruz kaldı. Korkuya kapılan koyun ve kuzular kaçışmaya başladı.

KAÇIŞAN SÜRÜ BİRBİRİNİ EZDİ

Kaçışan hayvanlar, bölgedeki bir sulama kanalının altındaki boşluğa düşerek birbirlerini ezdi. İlk belirlemelere göre, olay sonucunda 400 koyun ve kuzu hayatını kaybetti.

BEŞ KİŞİ HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

Arı saldırıları sırasında yaralanan beş kişi, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BÖLGEDE İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yarın Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ve jandarma ekiplerince detaylı bir tespit çalışması yapılacağı bildirildi.

GÖRGÜ TANIĞI: “EZİLME SONUCU ÖLDÜLER”

Olay anında bölgede bulunan İsmail Naral, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Sürü dağa gidecekti. Burada arı kovanlarının içine girdi. Dolu vurmuş gibi etraflarında dönüp ezilerek, boğularak ölmüşler. Böyle bir şey olacağını bilemedik. Arılar vardı, gördük ama bu yoldan ginc bunun olacağını düşünmedik. Arı vurmadı, bu ezilme sonucu oldu”

(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

