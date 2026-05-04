Nevşehir’de aile dehşeti: Baba ve oğul birbirini bıçakladı

Nevşehir'de 2000 Evler Mahallesi'ndeki bir apartmanın girişinde B.B. ile babası Y.B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KAVGA BIÇAKLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine B.B., yanında bulundurduğu bıçakla babası Y.B.'ye saldırmak istedi. Yaşanan boğuşmada hem baba hem de oğul bıçakla yaralandı.

BABA HASTANEYE KALDIRILDI, OĞUL KAÇTI

Babası Y.B'nin yere yığılmasının ardından B.B. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba Y.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

OĞUL YAKALANDI, TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Polis ekiplerince yakalanan B.B. ise kentteki bir özel hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AA)