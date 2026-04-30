19 yaşındaki genç kızı babası ve amcası önce dövdüler sonra kaçırdılar: Ailesinden daha önce de şikayetçi olmuş

Sivas’ta, Ahmet Turan Gazi Mahallesi bölgesinde geçtiğimiz pazartesi günü saat 23.30 sıralarında yaşanan olayda, 19 yaşındaki A.I.’nın ailesiyle eğitim konusu nedeniyle problem yaşadığı ileri sürüldü.

Üniversite sınavına hazırlanmak isteyen genç kızın, ailesi tarafından baskı gördüğü ve şiddete maruz kaldığı belirtildi.

ALANYA'YA GİDEREK AİLESİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

A.I.’nin bir süre önce Alanya’ya giderek güvenlik güçlerine başvurduğu ve ailesi hakkında şikayette bulunduğu, ardından tekrar Sivas’a döndüğü ileri sürüldü. Genç kızın güvenlik amacıyla dayısının evinde kaldığı belirtildi.

ZORLA EVDEN ÇIKARDILAR

Olay gecesi, genç kızın annesi tarafından eve alınan baba ve amca, A.I.’yı bulunduğu evde darbetti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, genç kızın bağırmasını engellemek amacıyla ağzı kapatıldı ve zorla evden çıkarıldı.

Olay anına ait olduğu belirtilen görüntülerde, A.I.’nin evden zorla çıkarılarak bir araca bindirildiği ve aracın hızla bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı. Gece saatlerinde meydana gelen olayın ardından mahalle sakinleri panik yaşadıklarını belirtti.

Bizim Sivas'ta yer alan habere göre, Görgü tanıkları, genç kızın darp edilerek zorla bir araca bindirildiğini ifade ederken, nereye götürüldüğüne ilişkin bilgi bulunmadığı kaydedildi.

Olayın ardından genç kızın akıbetine ilişkin belirsizlik devam ediyor.