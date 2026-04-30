Feci kazada bisikletli can verdi!

Yayınlanma:
Antalya’nın Alanya ilçesinde, bir hafif ticari araçla çarpışan bisiklet sürücüsü Halit Ergün (75) kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi’nde, geçtiğimiz gün saat 15. 30 sıralarında meydana gelen olayda, 38 yaşındaki M.K’nin kontrolündeki hafif ticari araç ile 75 yaşındaki Halit Ergün’ün kullandığı bisiklet çarpıştı.

BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI!

Meydana gelen kazada, bisiklet sürücüsü Halit Ergün ağır yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ!

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ergün, doktorlar tarafından yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

