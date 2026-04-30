Kreşteki ihmal davasında karar: Otizmli çocuğun kolunda ikinci derece yanığın bedeli sadece 9 bin lira

Samsun’un Atakum ilçesinde yaşayan D.S., 2 Temmuz 2025 tarihinde 6 yaşındaki otizmli oğlu E.M.S.’yi, Büyükkolpınar Mahallesi’nde bulunan bir kreşe kaydettirdi. Kayıt işleminin üzerinden henüz 24 saat geçmeden, 3 Temmuz tarihinde kreş yönetimi anneyi arayarak çocuğun başka bir öğrenci tarafından ısırıldığını bildirdi. Akşam eve gelen çocuğun sağ kolundaki morarma ve şişliği fark eden anne, E.M.S.’yi hastaneye götürdü. Yapılan tıbbi incelemede, çocuğun kolunda 5x3 santimetre boyutunda, "İkinci derece derin buz yanığı" tespit edildi. Annenin şikayeti üzerine olay yargıya taşındı.

İDDİANAMEDE HAPİS VE KAPATMA TALEBİ

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, kreş çalışanı H.D.’nin çocuğun koluna buz koyarak ikinci derecede yanığa sebebiyet verdiği, işletme sahibi B.Y.’nin ise idareci olarak yeterli özeni göstermediği vurgulandı. Savcılık, sanıklar hakkında "Taksirle yaralama" suçundan 4 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep ederken, işletmenin de geçici süreliğine kapatılmasını istedi. Dosyaya giren bilirkişi raporunda ise işletme sahibi B.Y. "Asli kusurlu", çalışan H.D. ise "Tali kusurlu" olarak kayıtlara geçti.

KREŞ SAHİBİ: OLAY SIRASINDA OKULDA DEĞİLDİM

Samsun 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 28 Nisan’da görülen karar duruşmasında sanıklar savunmalarını yaptı. İşletme sahibi B.Y., sorumluluğu kabul etmeyerek, "Olay sırasında okulda değildim. Olayı sonradan öğrendim. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Bir çocuk diğerini ısırmış ve öğretmenimiz çocukları ayırarak ısırılan çocuğa kısa süreli buz uygulaması yapmıştır" dedi.

Çalışan H.D. ise savunmasında, "E.M.S.’nin kolunu başka bir çocuk ısırdı; iz kalmaması ve ağrı oluşmaması için buz koydum" ifadelerini kullanarak beraatini talep etti.

ANNE D.S.: DOKTOR BUZ YANIĞI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Duruşmada söz alan anne D.S., çocuğunun kreşten döndüğündeki durumunu şu sözlerle aktardı: "Çocuğum okuldan döndüğünde sağ kolunda morarma, hafif şişlik ve su toplamaları vardı. Doktora gittiğimizde bunun bir buz yanığı olduğunu söyledi. Okul yöneticisi ve çocuğumdan sorumlu olan öğretmenin cezalandırılmasını talep ediyorum."

Güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıyan olayda, çocuğun ısırıldığı ve sonrasında buz tedavisi uygulandığı anlar dosyada delil olarak yer aldı.

ASLİ KUSURLUYA 9 BİN 300, TALİ KUSURLUYA 7 BİN 500 LİRA CEZA

Yargılama sonunda mahkeme heyeti hapis cezası öngörmedi. "Tali kusurlu" bulunan çalışan H.D., 7 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı. Bilirkişi tarafından "asli kusurlu" bulunan kreş sahibi B.Y.’ye ise 9 bin 300 lira adli para cezası verildi. Her iki sanık hakkında da hükmün açıklanması geri bırakılarak 5 yıl süreyle denetim kararı verildi. (DHA)