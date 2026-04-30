Hayvanseverler mücadele edip kazandı! 'Toplatma kararı' ve 'ötanazi' geri çekildi

Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul İl Koruma Kurulu toplantısında, üniversite kampüslerinde bulunan köpeklerin toplatılması ve barınaklardaki hayvanlara "ötanazi" uygulanmasını öngören maddeler, hayvanseverlerin tepkileri üzerine geri çekildi.

İstanbul’da sokak hayvanlarının kaderini belirleyecek İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında, bakımevlerindeki hayvanların “ötanazi” adı altında katledilmesi ve üniversite kampüslerindeki hayvanların toplatılmasını öngören maddeler, kurul kararı ile reddedildi.

İki gün önce, Fatih’te yapılması planlanan fakat hayvanseverlerin, avukatların ve milletvekillerinin yoğun tepkileri üzerine bugüne ertelenen İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) binasında yapıldı.

HAYVANSEVERLER BİNA ÖNÜNE AKIN ETTİ!

Binanın önüne polis barikatı kurulurken milletvekilleri, avukatlar ve hayvanseverler bina önüne akın etti. TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, AKP iktidarının ve belediyelerin "Katliam Yasası" sürecinde halka yalan söylediğini ifade ederek "Geçtiğimiz sene bir katliam yasası çıkarttılar ve halka yalan söylediler. 'Öldürmeyeceğiz, barınaklarda mutlu yaşatacağız' dediler. Bugün geldiğimiz noktada ise AFAD merkezine kaçarak bir toplantı yapıyorlar. İstanbul'da kampüslerde kalan son köpekleri de toplatıp, elverişsiz şartlardaki o barınaklarda 'hasta' veya 'zararlı' adı altında katledecekler. Bu işin Türkçesi budur: Sokaklarımızdan aldıkları bütün hayvanlarımızı katledecekler." ifadelerine yer verdi.

ÖTANAZİ VE KAMPÜSLERDEKİ KÖPEKLERİN TOPLATILMASI KARARI REDDEDİLDİ!

Kurul, 5. ve 6. maddeyi geri çekerken üniversite kampüslerindeki köpeklerin toplatılması ve bakımevlerindeki hayvanlara yönelik 'ötanazi' uygulaması reddedildi.

Hayvanseverler takibi devam ettireceklerini ifade ederek “Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat” sloganları attı. Hayvanseverlerin, avukat ve derneklerin eylemleri üzerine iptal edilen maddeler sonrasında avukatlar tarafından yapılan açıklamada, “Korkmuyoruz, susmuyoruz, dostlarımızı da size vermiyoruz. Bu böyle biline” denildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
