Kampüslerdeki köpekler öldürülecek! Hayvanseverler ve hukukçular ayakta

AKP ve MHP oylarıyla TBMM’de kabul edilen ve sokak hayvanlarının katledilmesinin önünü açtığı için kamuoyunda katliam yasası olarak bilinen yasanın ardından sokak hayvanlarına yönelik şiddet, işkence ve katliam haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.

AYM’nin tepki çeken 'katliam yasası' kararının gerekçesi belli oldu: Hukuka aykırı değilmiş

Daha önce, İstanbul’daki sokak köpeklerin toplatılması kararını veren İstanbul Valiliği, daha sonra ise sokak köpeklerinin beslenmesini yasaklamıştı. Söz konusu kararlar, kamuoyu vicdanını kanatırken vatandaşların tepkisini çekmişti.

KAMPÜSLERDEKİ KÖPEKLERİN TOPLATILMASINI GÖRÜŞECEKLER!

İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu, 28 Nisan günü, üniversitelerin kampüslerinde yaşayan köpeklerin toplatılması ve bakımevlerindeki köpeklerin “ötenazi” adı altında öldürülmesi gündemiyle Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde toplanacak. Söz konusu gündem maddeleri, hayvanseverlerin tepkisine yol açarken hukukçular da harekete geçti.

İSTANBUL BAROSU: ORADA OLACAĞIZ!

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun 23 Nisan 2026 tarihinde toplanacağını hatırlatarak sokak köpeklerinin öldürülmesine engel olmak amacıyla kültür merkezinin önünde olacaklarını açıkladı.

Baro’nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu üniversite kampüslerinde yaşayan köpeklerin toplatılması ve bakımevlerindeki köpeklerin “ötenazi” adı altında öldürülmesi gündemiyle 28.04.2026 tarihinde toplanacaktır. Sesimizi tüm idarecilere duyurmak ve köpeklerin öldürülmesine engel olmak için hayvan hakları savunucuları olarak 28.04.2026 tarihinde orada olacağız” ifadelerine yer verildi.