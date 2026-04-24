İstanbul'u dolaşan Formula 1 aracının startını kedi verdi!

Formula 1, Türkiye’ye resmen geri döndü. Formula 1, Türkiye ile 5 yıllık bir anlaşmaya imza atarken Red Bull’un yedek pilotu Yuki Tsunoda’nın gerçekleştirdiği gösteri sürüşünde, İstanbul Sokaklarında Formula 1 aracının sesi yankılandı. Sürüşün hazırlık aşamasında aracın önünde duran bir kedi ise sosyal medyada gündem yarattı. Formula 1 aracının startını İstanbul'un kedisi verdi.

Milyonlarca izleyicisi bulunan Formula 1, yapılan 5 yıllık anlaşmayla resmen Türkiye'ye geri dönerken yapılan anlaşma kapsamında Türkiye Grand Prix’si, 2027’den itibaren yarış takviminde yer alacak.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde düzenlenen programda Formula 1 Türkiye GP’nin resmen geri döndüğünü açıklarken "Formula 1, gösterisi, genç taraftar kitlesi ve otomotiv teknolojilerindeki liderliğiyle dünyanın önde gelen spor organizasyonlarından biridir. Ülkemizde de Formula 1, özellikle gençler başta olmak üzere tüm yaş gruplarında geniş bir takipçi kitlesine ve son derece tutkulu bir taraftar topluluğuna sahip.” ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, sözlerinin devamında “Özellikle 8. virajıyla tanınan ve yarış tutkunlarının favorilerinden olan İstanbul Park, inşallah 2027 ile 2031 arasında yeniden beş sezon boyunca heyecan dolu ve yüksek kalitede yarışlara ev sahipliği yapacak” sözlerini sarf etti.

İLK STARTI KEDİ VERDİ!

Organizasyonun, Türkiye’ye döneceğinin açıklanmasının ardından İstanbul sokaklarında Formula 1 aracının sesi yankılandı. Bu kapsamda Red Bull’un yedek pilotu Yuki Tsunoda, İstanbul sokaklarında gösteri sürüşü gerçekleştirdi. Kedileriyle ünlü İstanbul’da, Tsunoda’nın sürüşünden önce bir kedinin aracın önünde yer aldığı anlar sosyal medyada gündem yarattı. Formula 1 aracının önünde duran kedi, sürüşün de ilk startını verdi.

Tsunoda, Galataport’tan çıkış yaptı ve sahil yolundan giderek Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ne ulaştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

