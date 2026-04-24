Madencilerin açlık grevi sürerken: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Doruk Madencilik açıklaması

Eskişehir'den Ankara yürüyen SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik çalışanlarının açlık grevi beşinci gündür devam ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan holdingle ilgili açıklama yapıldı.

Bağımsız Maden İş Sendikası yetkilileri ve işveren tarafı ile konuyla ilgili yapılan görüşmenin ardından bakanlıktan yapılan açıklamada, şirket yetkililerinin söz konusu alacakların 36 milyon TL'lik kısmının bugün işçilerin hesaplarına yatırıldığı, kalan kısmın ise işveren tarafından önümüzdeki hafta içerisinde tamamen ödeneceğinin taahhüt edildiği belirtildi.

"İŞVEREN VE İŞÇİ TARAFIYLA GÖRÜŞME YAPILDI"

"İşçi alacaklarının eksiksiz ve zamanında ödenmesi ile çalışma hayatına ilişkin mevzuatın uygulanması konusunda gerekli tüm idari işlemler kararlılıkla yürütülmektedir" denilen açıklamada şunlara yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş. işyerine ilişkin yer alan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Sürecin en başından itibaren konu ilgili birimlerce değerlendirilmiş hem işveren hem de işçi tarafı ile gerekli görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bugün de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik başkanlığında; işçi temsilcilerinin katılımıyla bir görüşme gerçekleştirilmiş, çözüm odaklı değerlendirmelerde bulunulmuştur."

"ŞİRKETE SÖZLEŞMEYE UYMADIĞI İÇİN CEZALAR KESİLDİ"

"Yapılan değerlendirmelerde söz konusu işyeri hakkında Bakanlığımıza intikal eden başvurular doğrultusunda Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından yürütülen denetim ve inceleme faaliyetleri kapsamında; 2023 yılında; Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklı bireysel alacaklara ilişkin ödemelerin yapılmaması üzerine ise söz konusu işveren hakkında toplamda 3.284.946 TL idari para cezası kesildiği, 2025 yılına yönelik denetimlerde toplu iş sözleşmesinden doğan alacakların ödenmediği ve ücretlerin düzenli ödenmediği belirlenmiş olup bu kapsamda işveren hakkında toplam 20.292.142 TL idari para cezası kesildiği, 2026 yılı içerisinde yapılan incelemelerde, işçilere ait ücret alacaklarının bir kısmının ödenmediğinin tespit edildiği vurgulanmıştır."

"36 MİLYON LİRA BUGÜN ÖDENECEK"

"Ayrıca şirket yetkilileri tarafından, söz konusu alacakların 36 milyon TL'lik kısmının bugün (24.04.2026) işçilerin hesaplarına yatırıldığı, kalan kısmın ise işveren tarafından önümüzdeki hafta içerisinde tamamen ödeneceğinin taahhüt edildiği Bakanlığımıza bildirilmiştir. İşçi alacaklarının eksiksiz ve zamanında ödenmesi ile çalışma hayatına ilişkin mevzuatın uygulanması konusunda gerekli tüm idari işlemler kararlılıkla yürütülmektedir. İşveren tarafının taahhütlerini yerine getirmemesi halinde gerekli idari yaptırımlar kararlıkla uygulanmaya devam edecektir. Süreç Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir."

"TÜM ÖZLÜK HAKLARIMIZ ÖDENENE KADAR DİRENİŞE DEVAM EDECEĞİZ"

Öte yandan görüşmenin ardından Bağımsız Maden İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada ise "Kıdem tazminatlarımız, tüm özlük haklarımız ödenene kadar direnişe devam edeceğiz!" denildi.

Kurtuluş Parkı'nda eylemlerini sürdüren işçiler adına konuşan sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, şunları söyledi:

"Öğle saatlerinden sonra Sendika Genel Başkanımız Gökhan Çakır, avukatımız ve üç işçi temsilcisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde bir görüşme gerçekleştirdi. Arkadaşlarımız bakanlık binasına girdiğinde; 15-16 yılı bulan kıdem tazminatları, özlük hakları ve işçilerin ödenmemiş üç aylık maaşları masadaki temel konulardı. Direnişin tansiyonunu düşürmek ve süreci manipüle etmek amacıyla sarı sendikaya ve şirkete peş peşe açıklamalar yaptırdılar. Bu açıklamalarda maaşların ödendiği, kıdem ve ihbar tazminatlarının ise gelecek hafta ödeneceği öne sürüldü. Ancak biz; şirketin onlarca kez yalan söylediği, söz verip tutmadığı ve "her cuma" diyerek geçiştirdiği benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Maden işçisi arkadaşların bu sözlere karnı tok ama şu an bedenleri aç. Tavrımızı, direnişimizi ve açlık grevimizi sürdürmekte kararlıyız."

"ARKADAŞLARIMIZIN BAŞINA BİR İŞ GELMEDEN SORUNLAR ÇÖZÜLMELİ"

"Mücadelemiz; işçilerin kıdem tazminatları, ihbar tazminatları ve özlük hakları somut olarak hesaplarına yatıncaya kadar devam edecek" diyen Aksu, son olarak şunları söyledi: