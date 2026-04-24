Son Dakika | Ela Rümeysa Cebeci tahliye edildi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci için tahliye kararı çıktı.

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDA TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında 5 Aralık'ta gözaltına alınan spiker Ela Rümeysa Cebeci, kan ve saç örneği vermesi şartıyla serbest bırakılmıştı.

Adli Tıp Kurumuna verdiği test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 17 Aralık'ta bir kez daha Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade veren Cebeci, tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti.

20 Aralık'ta bir ifade daha veren Cebeci, uyuşturucu kullandığını söylemesinin ardından yeniden cezaevine gönderilmişti.

Ela Rümeysa Cebeci kimdir?

SPİKER ELA RÜMEYSA CEBECİ TAHLİYE OLDU

Yaklaşık dört aydır cezaevinde bulunan Cebeci hakkında tahliye kararı verildi. Gazeteci Muratcan Altıntoprak'ın aktardığına göre; ünlü spiker, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.