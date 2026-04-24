Bursa'da otomobil takla attı: Sürücü araçta sıkıştı!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında bir otomobil park halindeki araca çarparak ters döndü. Piremir Mahallesi Işıklar Caddesi üzerinde saat 16.00 sularında yaşanan olayda 67 yaşındaki H.K. idaresindeki 16 KRA 30 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarında duran 34 HCT 319 plakalı araca çarptıktan sonra takla atarak durabildi.

İTFAİYE EKİPLERİ SÜRÜCÜYÜ SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARDI

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla emniyet, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kazanın etkisiyle ters dönen otomobilin içerisinde mahsur kalan sürücü için itfaiye ekipleri kurtarma operasyonu başlattı. Titiz bir çalışma neticesinde araçtan çıkarılan yaralı sürücü bölgeye gelen ambulansla vakit kaybetmeden hastaneye sevk edildi.

Otomobilin çarptığı adam felaketi yaşadı

YARALI SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK DURUMU AÇIKLANDI

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan H.K.'nin genel sağlık durumuyla ilgili bilgiler paylaşıldı. Yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaza nedeniyle caddede trafik bir süre kontrollü sağlanırken hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Emniyet güçleri kazanın meydana geliş nedenine dair geniş kapsamlı inceleme başlattı. (DHA)