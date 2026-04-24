Otomobilin çarptığı adam felaketi yaşadı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde otomobilin çarptığı 40 yaşındaki Hakan Baş, ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Fatsa ilçesi Meşebükü Mahallesi Aybastı Caddesi’nde meydana geldi. C.U. yönetimindeki otomobil, Fatsa istikametine seyir halindeyken, aniden yola çıkan Hakan Baş’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya ağır yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olduğu öğrenilen Hakan Baş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sürücü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

