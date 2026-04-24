Erkan Baş'tan madenci direnişine destek: Ben de açlık grevine katılacağım

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Doruk Madencilik işçilerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yürümek isterken polis müdahalesiyle karşılaşmasına tepki gösterdi. Baş, işçilerin yanında olacağını belirterek açlık grevine katılacağını söyledi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Eskişehir’de faaliyet gösteren Doruk Madencilik’te çalışan ve Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi işçilere yönelik polis müdahalesine tepki gösterdi. Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada işçilerin yanında olacağını ve açlık grevine katılacağını ifade etti.

BAKANLIĞA YÜRÜYÜŞE POLİS ENGELİ

Doruk Madencilik işçileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yürümek isterken polis engeliyle karşılaştı. Yürüyüşe izin verilmemesi üzerine madenciler ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Haklarını talep eden işçiler, Ankara’da sürdürdükleri eylemler kapsamında daha önce de açlık grevine başlamıştı.

“TELEVİZYONDAN İZLEMEYECEĞİZ”

Madencilere destek veren TİP Genel Başkanı Erkan Baş, yaşanan müdahaleye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Baş, haklarını almak için Ankara’ya yürüyen işçilere yönelik müdahaleyi eleştirerek, bu duruma sessiz kalmayacaklarını söyledi.

“BEN DE AÇLIK GREVİNE KATILACAĞIM”

Baş açıklamasında, işçilerin taleplerinin karşılanması için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Baş, “Haklarını almak için günlerce yürüyüp Ankara’ya gelen, Bakanlık görüşmeye bile tenezzül etmeyince açlık grevine başlayan Doruk Madencilik işçilerinin bir kez daha polis şiddetine uğramasını televizyondan izlemeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Daha önce Kurtuluş Parkı’ndaki direnişi ziyaret ettiğini belirten Baş, müdahale haberini alır almaz Ankara’ya gitmek üzere yola çıktığını söyledi. Baş, “Dün onların yanındaydım, bugün ve gerekirse her gün onların yanında olacağım ve ben de açlık grevine katılacağım” dedi.

YURTTAŞLARA ÇAĞRI

Erkan Baş, açıklamasında yurttaşlara da çağrıda bulunarak, yaşananlara sessiz kalınmaması gerektiğini ifade etti. Baş, tüm yurttaşları madencilerin taleplerine destek vermeye davet etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

