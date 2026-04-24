Ağaç kökleri çıkmıştı! Barajda su seviyesi yüzde 22'ye çıktı

Tekirdağ’ın yaklaşık 210 bin nüfuslu Süleymanpaşa ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Naip Barajı, kurak ve yağışsız geçen yaz döneminin etkisiyle kritik seviyeye geriledi. Ocak ayında su oranının yüzde 1’in altına düşmesiyle barajda ölü hacim oluşurken, tabanda ağaç kökleri ortaya çıktı ve küçük adacıklar oluştu.

Kış aylarında etkili olan yağışların ardından barajda su seviyesi yeniden yükselişe geçti ve doluluk oranı yüzde 22 seviyesine ulaştı. Bölgedeki son durumun ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer Naip Barajı’nda incelemelerde bulundu.

Trakya genelinde özellikle Edirne ve Kırklareli’nin son dönemde daha düzenli yağış aldığı ifade edilirken bölgedeki su kaynaklarında kısmi toparlanma yaşandığı gözlendi.

"SU İHTİYACININ YÜZDE DOKSANI YER ALTINDAN KARŞILANIYOR"

Trakya'da özellikle Edirne ve Kırklareli'nin güzel yağışlar aldığını söyleyen Yüceer, şu ifadeleri kullandı:

Tekirdağ'ımız maalesef bu noktada kışın kar yağışı noktasında, yağmurlar noktasında istediğimiz yaşı alamadık, yağdı tabi ki ama istediğimiz düzeyde, yeterli düzeyde değildi. Tekirdağ'ın tüketimi fazla olan bir il. Tekirdağ'ımız ağır sanayi, ağır tarım ve göç stresi altında olan bir il. Ama bu kadar stresin altında maalesef yüzey kaynakları yeterli olmayan da bir il. Maalesef şu an içme ve kullanma suyumuzun yaklaşık yüzde 90'ına yakını biz yer altı sularından temin etmekteyiz. Ve her yılda daha derine inmek zorunda kalan bir mücadelemiz var. Bununla beraber hem artan göç hem sanayi tüketimi hem tarımın tüketimi, vahşi sulama ama bir yandan da özellikle yaz aylarında da daha da fazla katlanan sahil şeridimiz var. Yaklaşık 135,5 kilometrelik bir sahile sahip bir iliz. Dolayısıyla yaz nüfusumuzda gerek tatilcilerimiz gerek günübirlikçilerimiz, İstanbul'a çok yakın bir il olmamız sebebiyle de gerçekten tüketimiz fazla olan bir iliz.

"TOPRAK ÇATLAMIŞTI, EVLER ORTAYA ÇIKMIŞTI"

Naip Barajı'nın doluluk seviyesine sevindiğini belirten Yüceer, "İnşallah bir daha geldiğimde daha da çok sevineceğim. Gerçekten toprak çatlamıştı, kurumuştu, evler ortaya çıkmıştı. Yani ölü hacimden su alamadık biz. O noktadaydı. Bugün ne mutlu ki yüzde 15 seviyelerinde, ölü hacmiyle beraber yüzde 22 seviyelerinde. Ama bu sadece yağışlarla dediğiniz gibi olmadı. Ne yaptık? Denize akan suları, var olan göletleri, Yazır Göleti'nden geliyorum şimdi orası da çok iyi. Hatlar çekerek geçtiğimiz sene yaşadığımız o krizle beraber zaten bir 5,5 kilometrelik hattı hemen döşemiştik göletlerden Yazır'a. Yazır'dan sulama göletinden de Naip'e su çekerek vatandaşlarımızı susuz bırakmama gayretindeydik. Bugün de ne mutlu ki Kocadere'den yaklaşık 9,6 kilometre, yaklaşık 10 kilometreye yakın bir hat döşeyerek Yazır Göleti'ni besliyoruz. Orada da çok ciddi anlamda su birikti. Yaklaşık günde 3 bin metre küpten 5 bin metre küpe bugün çıkmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"NEREDE BİR SU KAYNAĞI VARSA BİRİKTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Yüceer, su kaynaklarının korunması ve yeni depolama alanlarının oluşturulması konusundaki kararlılıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bulduğumuz her yeri, denize akan nerede varsa, nerede bir su kaynağı varsa vallahi biriktirmeye çalışıyoruz. Çünkü sudan daha kıymetli bir şeyimiz yok bunu yaşadık biz zaten yaşadık. Ve görünen o ki bu göçle, bu sanayiyle, bu küresel iklim kriziyle, bu nüfus göçüyle, tarımla. Tekirdağ çünkü gerçekten hem sanayisi hem tarımı güçlü olan nadir illerden biri. Bu iki saydığım alanda çok ciddi bir su tüketimi yapıyor. Barajların yapılması noktasında da çaba gösteriyoruz

"ÇOCUKLARIMIZA REZERV OLARAK SAKLAMAMIZ GEREKİYOR"

Başkan Yüceer, yaz ayına hazırlandıklarını ifade ederek, şunları söyledi: