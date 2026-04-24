Önce ayakkabıyı kokladı sonra kapıyı zorladı: O anlar kamerada

Siirt'te bir apartmana giren 3 kadın şüpheli, kapı önündeki ayakkabıları koklayıp kartla daireye girmeye çalıştı. Evdekilerin sesini duyup kaçan şüphelilerin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Siirt Afetevler Mahallesi üzerinde bulunan bir apartmanda öğle saatlerinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kimlikleri henüz tespit edilemeyen 3 kadın şüpheli bir binaya girerek daire kapılarının önündeki ayakkabıları hedef aldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda şüphelilerin rahat tavırları dikkat çekti.

KAPI ÖNÜNDEKİ AYAKKABIYI KOKLADI

Şüphelilerden birinin kapı önünde duran ayakkabıyı eline alıp iki kez koklaması görenleri hayrete düşürdü. Ayakkabıları inceleyen şahıs daha sonra yanındaki kartla daire kapısını zorlayarak içeri girmeye çalıştı.

Bu sırada ev sakinlerinin içeriden gelen seslerini fark eden şüpheliler paniğe kapılarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

POLİS EKİPLERİ EŞKAL TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Evdeki ailenin durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını detaylıca incelemeye alan emniyet güçleri kaçan üç kadının yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

