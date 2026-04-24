Apart otelde yangın paniği: İtfaiyeciler mahsur kalanlar için seferber oldu

Yayınlanma:
Antalya'da çoğu üniversite öğrencilerinin kaldığı apart otelde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği otelde mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki apart otelde saat 15.00 sıralarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Üniversite öğrencilerin kaldığı 5 katlı apart otelin 4'ncü katındaki bir odada çıkan yangın nedeniyle oluşan duman, kısa süre içerisinde tüm binayı kapladı.

yanginda-dumandan-etkilenip-apartta-mah-1276833-379996.jpg

Yangında dumandan bayılan kişiyi itfaiye böyle kurtardı: Zamanla yarış kask kamerasındaYangında dumandan bayılan kişiyi itfaiye böyle kurtardı: Zamanla yarış kask kamerasında

İTFAİYECİLER OTELDE MAHSUR KALANLAR İÇİN SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyeciler, yangına müdahale edip söndürürken, duman nedeniyle bazı kişiler binada mahsur kaldı.

yanginda-dumandan-etkilenip-apartta-mah-1276827-379996.jpg

Mahsur kalanlardan bazıları pencereye çıkıp beklerken, bazıları ise itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Duman nedeniyle binada mahsur kalan 1 kişi ise itfaiyenin merdivenli sepetiyle indirildi.

yanginda-dumandan-etkilenip-apartta-mah-1276830-379996.jpg

5 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yangında dumandan etkilenen 5 kişi ambulansta ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra tedbir amacıyla yakındaki hastaneye götürüldü.

yanginda-dumandan-etkilenip-apartta-mah-1276832-379996.jpg

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

