Apart otelde yangın paniği: İtfaiyeciler mahsur kalanlar için seferber oldu

Antalya'nın Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki apart otelde saat 15.00 sıralarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Üniversite öğrencilerin kaldığı 5 katlı apart otelin 4'ncü katındaki bir odada çıkan yangın nedeniyle oluşan duman, kısa süre içerisinde tüm binayı kapladı.

İTFAİYECİLER OTELDE MAHSUR KALANLAR İÇİN SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyeciler, yangına müdahale edip söndürürken, duman nedeniyle bazı kişiler binada mahsur kaldı.

Mahsur kalanlardan bazıları pencereye çıkıp beklerken, bazıları ise itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Duman nedeniyle binada mahsur kalan 1 kişi ise itfaiyenin merdivenli sepetiyle indirildi.

5 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yangında dumandan etkilenen 5 kişi ambulansta ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra tedbir amacıyla yakındaki hastaneye götürüldü.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. (DHA)