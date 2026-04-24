Muğla'da fuhuşa teşvik operasyonu! 5 gözaltı

Muğla'da polis ekiplerinin sosyal medya üzerinden yürüttüğü teknik ve fiziki takipte; bazı kişilerin kurdukları gruplar aracılığıyla kadınları çeşitli konaklama yerlerinde fuhşa yönlendirdiği ve bu organizasyonu sağladığı belirlendi.

FUHUŞA TEŞVİK OPERASYONUNDA 5 YAKALAMA

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 23 Nisan'da düzenlenen operasyonla, beş şüpheli yakalandı.

Şüphelilere ait dijital materyallere el konulurken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.(DHA)