Adana’da masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 9 kadın kurtarıldı

Adana’da masaj salonu adı altında faaliyet gösteren işletmelerde kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında mağdur edilen 9 kadın ise emniyet güçlerince kurtarıldı.

MASAJ SALONU GÖRÜNÜMLÜ FUHUŞ ŞEBEKESİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki iki farklı masaj salonu ve spa merkezinde yasa dışı faaliyet yürütüldüğünü tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan teknik ve fiziki takip süreci sonunda, kadınları zorla çalıştıran ve fuhşa aracılık eden 12 şüphelinin kimliği ve adresleri belirlendi.

ALTIN, NAKİT PARA VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan detaylı aramalarda şebekenin faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen 51 adet uyuşturucu hap, 120 bin TL değerinde altın, 42 bin TL nakit para ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Tekirdağ'da görüntülendiler: Aynı güzergahta gidip geri döndüler

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Emniyetteki sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9’u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheliden 2’si adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı. Operasyonda kurtarılan 9 kadın ise ifadelerinin alınmasının ardından koruma altına alınmak üzere ilgili kurumlara yönlendirildi. (DHA)