Yüksek sesli müzik tartışması cinayetle bitti!

Balıkesir’de “yüksek sesli müzik” nedeniyle çıkan tartışma cinayetle bitti. 3 el ateş edilen İsmail Süzan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, önceki gün saat 14.00 sıralarında Küçük Sanayi Sitesi’nde bir olay yaşandı. Sanayi sitesinde işletmesi bulunan kaynak ustası Ali Topallar ile çekici hizmeti veren ve aracıyla bölgede bulunan İsmail Süzan arasında, “yüksek sesle müzik dinleme” nedeniyle tartışma çıktı.

3 EL ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesiyle birlikte olay kavgaya dönüştü. Ali Topallar’ın iş yerinden aldığı pompalı tüfekle İsmail Süzan’a 3 el ateş açtığı belirtildi. Kasığından vurulan Süzan, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BU SABAH HAYATINI KAYBETTİ

Süzan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Süzan, buradaki müdahalenin ardından Bandırma Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Ancak 46 yaşındaki İsmail Süzan, bu sabah hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan Ali Topallar ise tutuklandı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

