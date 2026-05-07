Yalova Adliyesi önünde 1 kişi öldürülmüştü! Sanıklar hakkında iddianame hazırlandı

Yalova'da adliye önünde geçtiğimiz eylül ayında Ömer A. tarafından silahlı saldırıya uğrayan Hüseyin Turan, hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Ömer A. ile birlikte tutuklu 4 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

ADLİYE ÖNÜNDEKİ SALDIRIYA İLİŞKİN İDDİANAME TAMAMLANDI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, iki aile arasında Bursa'da 2024 yılında yaşanan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olay nedeniyle husumet bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda, önceki davada tanık olarak yer alan Halis Turan'ın 26 Eylül 2025'te Yalova Adliyesi'nde ifade vereceğinin sanıklar tarafından öğrenildiği kaydedildi.

HÜSEYİN TURAN'I PLANLAYARAK ÖLDÜRMÜŞLER

Sanıklar Ömer A. ile Zübeyir A.'nın, Turan'ın adliyeden silahsız çıkacağını değerlendirerek cinayeti planladıkları; diğer sanıklar Yusuf A. ile Mehmet Ş.A.'nın ise keşif yapıp bilgi aktararak eyleme yardım ettiği iddianamede yer aldı.

İddianamede, olay günü Ömer A. ve Zübeyir A.'nın gece saatlerinde Bursa'dan Yalova'ya geldiği, Halis Turan'ın evinin çevresinde keşif yapıldığı ve adliye çevresinde uzun süre bekledikleri kaydedildi. Halis Turan'ın ifade vermek için girdiği adliyeden kısa süre sonra dışarı çıkmasının ardından saldırının gerçekleştiği belirtilen iddianamede; Ömer A.'nın tabancayla ateş ederek Turan'ı öldürdüğü, olay sırasında adliyeye girmek isteyen E.K.'nin de yaralandığı ifade edildi.

4 TUTUKLU SANIK HAKKINDA İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

İddianamede; Ömer A. hakkında "tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ruhsatsız ateşli silah kullanımından 1 yıldan 3 yıla kadar, silahla kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar, kamu malına zarar verme suçundan ise 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Diğer sanıklar Yusuf A. ve Zübeyir A. hakkında da "tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep edildi. "Tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürmeye yardım etme" suçlaması yöneltilen Mehmet Ş.A.'nın da 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

NE OLMUŞTU?

Bursa 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya geçen 26 Eylül'de Yalova'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmak üzere adliyeye gelen Halis Turan (40), aracında unuttuğu eşyasını almak için döndüğü sırada pusuda bekleyen Ömer A'nın (32) silahlı saldırısında hayatını kaybetmiş, saldırı sırasında çevrede bulunan vatandaşlardan E.K. (77) bacağından yaralanmıştı.

Olayın ardından yakalanan 4 zanlı tutuklanmıştı. (AA)