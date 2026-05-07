İnşaattan düşen duvar ustası kurtarılamadı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir inşaatta ve gündüz saatlerinde meydana gelen olayda, inşaat halindeki 5 katlı binada duvar ustası olarak çalışan 31 yaşındaki Tarkan Bulut, üçüncü katın balkonunda çalıştığı sırada dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.

İstanbul’da mühendisin ölümüne neden olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Bulut, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

30 yıllık sarraf 150 kilo altınla ortadan kayboldu! Kırmızı bültenle aranıyor

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Bulut’un 5 çocuk babası olduğu ve Van’ın Muradiye ilçesinden Denizli’ye çalışmak için geldiği öğrenildi. (DHA)