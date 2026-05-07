İnşaattan düşen duvar ustası kurtarılamadı

İnşaattan düşen duvar ustası kurtarılamadı
Yayınlanma:
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, inşaat halindeki 5 katlı bir binada çalıştığı sırada dengesini kaybederek üçüncü kattan düşüp ağır yaralanan duvar ustası Tarkan Bulut (31), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir inşaatta ve gündüz saatlerinde meydana gelen olayda, inşaat halindeki 5 katlı binada duvar ustası olarak çalışan 31 yaşındaki Tarkan Bulut, üçüncü katın balkonunda çalıştığı sırada dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.

İstanbul’da mühendisin ölümüne neden olan kazanın görüntüleri ortaya çıktıİstanbul’da mühendisin ölümüne neden olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Bulut, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

30 yıllık sarraf 150 kilo altınla ortadan kayboldu! Kırmızı bültenle aranıyor30 yıllık sarraf 150 kilo altınla ortadan kayboldu! Kırmızı bültenle aranıyor

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Bulut’un 5 çocuk babası olduğu ve Van’ın Muradiye ilçesinden Denizli’ye çalışmak için geldiği öğrenildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Türkiye
Yalova Adliyesi önünde 1 kişi öldürülmüştü! Sanıklar hakkında iddianame hazırlandı
Yalova Adliyesi önünde 1 kişi öldürülmüştü! Sanıklar hakkında iddianame hazırlandı
Berberde tıraş olurken satırlı saldırıya uğradı! Keserle karşılık verdi
Berberde tıraş olurken satırlı saldırıya uğradı! Keserle karşılık verdi