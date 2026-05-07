Berberde tıraş olurken satırlı saldırıya uğradı! Keserle karşılık verdi
Mersin'de T.T., berber dükkanında tıraş olduğu esnada husumetlisi S.Ü.'nün satırlı saldırısına uğradı.
T.T.'nin de saldırgana keserle karşılık verdiği kavgada her iki taraf da yaralandı.
HUSMETLİSİNİN BAŞINA SATIRLA SALDIRDI
Anamur ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki berbere gelen S.Ü., aralarında husumet bulunan T.T.'ye tıraş olduğu sırada satırla saldırdı.
Başından yaralanan T.T., iş yerinde bulunan keserle saldırgana karşılık verdi. Yaşanan arbede sırasında S.Ü. de çeşitli yerlerinden yaralandı.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI
Anamur Devlet Hastanesine kaldırılan ve hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılardan S.Ü., tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Yaralı T.T.’nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)