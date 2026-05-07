Berberde tıraş olurken satırlı saldırıya uğradı! Keserle karşılık verdi

Mersin'de T.T., berberde tıraş olduğu sırada kendisine satırla saldıran husumetlisi S.Ü.'ye keserle karşılık verdi. Olayda her iki kişi de yaralandı.