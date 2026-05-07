Otomobilden inerken silahlı saldırıya uğradı

Adliye önünde silahlı saldırı: Boşanmaya gelen eniştesini vurdu

Mardin'in Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Şehri Met Sitesi yolu üzerinde, öğleden sonra saat 16.00 sıralarında meydana gelen silahlı saldırı olayında iddiaya göre, S.Ç. isimli bir erkek, otomobilinden indiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğradı.

Açılan ateş sonucu yaralanan S.Ç. yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

S.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)