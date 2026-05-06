Adliye önünde silahlı saldırı: Boşanmaya gelen eniştesini vurdu

Ağrı'da boşanmak için adliyeye gelen Ramazan A., kayınbiraderinin silahlı saldırısında bacaklarından ve kalçasından yaralandı. Saldırgan polis tarafından anında yakalandı.

ADLİYE ÖNÜNDE KURŞUN YAĞMURU

Olay, Ağrı Hukuk Mahkemeleri Ek Hizmet Binası önünde gerçekleşti. Ramazan A., boşanma aşamasındaki eşiyle birlikte Aile Mahkemesi’ne başvuru yapmak üzere adliye binasına geldiği sırada, kayınbiraderi Ali A. ile karşılaştı. Yanındaki silahı çeken Ali A., eniştesi Ramazan A.’ya peş peşe ateş açtı. Vücuduna isabet eden mermilerle bacaklarından ve kalçasından yaralanan Ramazan A. kanlar içinde yere yığıldı.

ŞÜPHELİ SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Adliye önünde görevli emniyet güçleri, silah sesleri üzerine müdahalede bulunarak saldırgan Ali A.’yı olay yerinde suç aletiyle birlikte etkisiz hale getirdi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ramazan A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği öğrenildi.

SEKEN MERMİLER ARAÇLARA İSABET ETTİ

Saldırı sırasında silahtan çıkan mermiler sadece hedefteki kişiyi değil, çevreyi de tehlikeye attı. Seken mermilerden ikisi, o sırada caddeden geçmekte olan iki farklı araca isabet ederek maddi hasara yol açtı. Araçlardaki vatandaşların şans eseri yara almadan kurtulduğu belirtildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltına alınan kayınbirader Ali A.’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Saldırının boşanma kararı nedeniyle gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor. (DHA)