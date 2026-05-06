Sabiha Gökçen'de bir dönem resmen sona eriyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 10 Mayıs itibariyle devreye girecek ‘sessiz havalimanı’ uygulaması kapsamında acil durumlar dışında terminal içerisinde anons yapılmayacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı, terminal içindeki konforu artırmak amacıyla alınan kararlar doğrultusunda yolcu deneyimini geliştirmeye yönelik çalışmaları 10 Mayıs itibariyle ‘Sessiz havalimanı’ uygulaması başlatıyor.

YOLCULAR BİLGİLERE DİJİTAL KANALLARDAN ULAŞACAK

Bu uygulama kapsamında kapsamında terminal genelinde yapılan anons sayısı önemli ölçüde azaltılacak.

Acil durumlar, güvenlikle ilgili kritik bilgilendirmeler ve operasyonel zorunluluklar (istisnai durumlar) dışında anons yapılmayacak.

Yeni uygulama kapsamında yolcular uçuş bilgilerini terminal genelinde bulunan uçuş bilgi ekranlarından (FIDS), tercih ettikleri hava yolu iletişim kanallarından (uygulama ve SMS/e-posta bildirimleri), İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı mobil uygulaması üzerinden ve SAVVy Dijital Asistanı kullanarak takip edebilecek. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

