Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Ziyaettin Yıldırım, emekli olduktan sonra ormandan topladığı atıl ağaç parçalarını saat, abajur ve lambadere dönüştürüyor. Yöre halkı kendisini "ağaçlarla konuşan adam" olarak tanıyor.

Ziyaettin Yıldırım, 2021'de İlçe Nüfus Müdürlüğü'ndeki görevinden emekli oldu. O günden bu yana vaktinin büyük bölümünü bölgenin ormanlarında geçiriyor. Çürümeye yüz tutmuş kütükleri ve kurumuş dalları toplarken ağaçlara yeni bir ömür biçtiğini söylüyor.

Ağaç parçaları atölyesine, yani evinin bahçesine taşındıktan sonra temizlenip işleniyor ve vernikle son halini alıyor. Ortaya çıkan ürünler arasında saat, abajur, lambader, sehpa ve şekerlik gibi dekoratif eşyalar var.

"AĞACI KENDİME DEĞİL, KENDİMİ AĞACA UYDURMAYA ÇALIŞIYORUM"

Yıldırım, bu sanatın sırrını malzemeye teslim olmakta buluyor.

"Doğal hallerini hiç bozmadan kendilerine uygun şekilde sanata dönüştürüyorum. Bu işin püf noktası ağacı kendime değil, kendimi ağacın şekline uydurmaya çalışmam. Ağacın şekli ne ise ben de ona göre çalışıyorum. Bazen topladığım bir ağaç akşam aklıma düşüyor, sabaha kadar onun planını yapıyoru"

Yıldırım'ın ürettiği ürünlerin büyük çoğunluğu hediye olarak el değiştiriyor. Bir bölümü ise satılıyor. Çarşıya inmek yerine bahçe atölyesini tercih ettiğini belirten Yıldırım, bu hobinin kendisine özellikle emeklilik döneminde büyük bir huzur verdiğini vurguluyor.

Yıldırım gelecekte öğrendiklerini başkalarına aktarmak ve eserlerinden oluşan bir sergi açmak istiyor.

(AA)