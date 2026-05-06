32 sosyal medya hesabına erişim engeli

Kırşehir'de siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen sanal devriyeler sonucunda, yasa dışı bahis reklamı yaptığı saptanan 32 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı.

SANAL DEVRİYELER BAHİS REKLAMLARINI SAPTADI

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dijital platformlardaki suç unsurlarını takibe aldı. Yapılan incelemeler neticesinde, kullanıcıları yasa dışı bahis sitelerine yönlendiren ve bu sitelerin reklamını yaparak suç işleyen 32 ayrı sosyal medya hesabı tespit edildi.

MAHKEME KARARIYLA ERİŞİM ENGELİ

Tespit edilen hesaplar hakkında ivedilikle adli işlem başlatıldı. Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğine sunulan raporlar doğrultusunda, söz konusu 32 sosyal medya hesabına erişimin engellenmesine karar verildi. Karar uygulanmak üzere ilgili birimlere iletildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Erişim engelinin ardından, bu hesapları yöneten ve uyuşturucu veya yasa dışı bahis gibi suç unsurlarını yayan şahısların kimlik tespiti için çalışmalar derinleştirildi. Jandarma ekipleri, söz konusu şüphelilerin yakalanması amacıyla süreci devam ettiriyor. (AA)