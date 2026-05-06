6 Şubat depreminden kalanlarla yuvasını kurdu: Leylek Hitit bu sefer eşiyle geri geldi

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Yesemek Mahallesi'nde 6 Şubat depremlerinde minaresinin alemi yıkılan camiye her yıl aynı leylek geliyor. Dört yıldır aynı yere yuva yapan ve mahallelinin "Hitit" adını verdiği leylek, bu yıl eşiyle birlikte geldi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri, İslahiye'ye 23 kilometre uzaklıktaki Yesemek Mahallesi'ndeki caminin minaresini de etkiledi. Depremin ardından minarenin tepesindeki alem yıkıldı. Aynı yılın ilkbaharında bölgeye gelen leyleklerden biri, alemin düştüğü boş yere yuva kurdu. Alemin onarımı bu nedenle ertelendi.

Leylek, ikinci yıl da aynı yere döndü. Tadilat yine askıya alındı. Bu yıl dördüncü kez gelen leylek, bu kez eşiyle birlikte geldi ve yeniden kuluçkaya yattı. Minaredeki yuva, drone kameralarıyla görüntülendi.

MAHALLENİN SEMBOLÜ

Mahallede 11 yıldır esnaflık yapan Sultan Kareyel, leyleğe "Hitit" adını verdiklerini söylüyor. Bölgedeki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nin Hitit dönemine ait eserler barındırmasından esinlenerek koydukları bu isim tutunmuş.

"Leylek mahallemizin sembolü haline gelirken, bu yıl da Hitit leyleğimizin eşiyle birlikte gelmesi bizleri sevindirdi. Müzeye gelen yerli ve yabancı turistler, caminin minaresinde bir çift leyleği görünce durup fotoğraf çekiyorlar."

Leylek her yıl ilkbaharda geliyor, yavruları uçuncaya kadar kalıyor ve ardından ayrılıyor. Dört yıldır süren bu döngü, alemin onarımını da belirsiz bir geleceğe taşıdı.

(DHA)