Göğüs silikonlarının parasını "altın alımı" diye gönderdi! Profesöre ‘bıçak parası’ davası

Diyarbakır’da silikon taktırmak isteyen B.Ö. isimli kadın, 27 Mart 2025’te Dicle Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde görev yapan Prof. Dr. B.V.Ü. tarafından ameliyat edildi. Ameliyatın başarısız olduğunu ve daha sonra ciddi sağlık sorunları yaşadığını iddia eden B.Ö., doktor ve medikal firma sahibi T.V. hakkında kendisinden 90 bin TL ‘bıçak parası’ alındığı iddiasıyla şikayetçi oldu. İddialar üzerine soruşturma başlatıldı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Diyarbakır 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, şüpheli doktorun, ameliyat için gerekli olmamasına rağmen gerekliymiş gibi göstererek müştekiden 90 bin TL talep ettiği, göğüs silikonlarını temin eden medikal firma sahibi T.V.’nin ise paranın kuyumcu hesabına ‘altın alımı’ açıklamasıyla gönderilmesini istediği kaydedildi.

İddianamede, müştekinin havale ettiği paranın daha sonra kuyumcudan altın ve nakit olarak T.V.’ye teslim edildiğinin kamera kayıtlarına yansıdığı belirtildi. Silikonların firmaya geliş bedeli ile hastadan talep edilen ücret arasında yüksek fark bulunduğu, şüphelilerin beyanlarının da çeliştiği ifade edildi. Savcılık, doktor B.V.Ü.’nün ‘İrtikap’, T.V.’nin ise ‘İrtikap suçuna yardım’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

"90 BİN AMELİYAT ÖNCESİ ALDILAR, 40 BİN TL DAHA İSTEDİLER"

Diyarbakır 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına müşteki B.Ö. ile sanıklar B.V.Ü. ile T.V. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada ifade veren B.Ö., ameliyatın başarısız olduğunu ve ameliyat sonrası ciddi sağlık sorunları yaşadığını ifade ederek, “Bana B.V.Ü.’yü 2024 yılında sanık T.V. tavsiye etmişti. Ben kendisine ameliyat olacağımı söyledim, bunun üzerine tavsiyede bulunmuştu. 2025 yılındaki görüşmede annem ve ablam ile birlikte hastaneye doktor ile görüşmeye gittik. Odadayken sanık doktor bana 90 bin TL ücret olduğunu söyledi. Ben de ‘indirim yok mu’ diye sordum. O da bana ‘bu son fiyattır’ diye söyledi. Sanık doktor bana parayı ‘T.V.’nin hesabına aktarırsınız’ dedi, biz de kabul ettik. Ameliyata girmeden 15 dakika önce sanık T.V. bana ‘parayı göndermezseniz doktor bey ameliyata almayacak’ dedi. Bunun üzerine ablam sanık T.V.’nin gönderdiği banka hesap numarasına parayı gönderdi. Ben heyecanlı olduğum için hesap sahibinin ismine bakmadım. Açıklamaya da ‘altın alımı’ diye yazacaksınız diye söylediler, biz de bu şekilde yazdık. Sonrasında T.V. bana haziran ayına kadar ödemek üzere 40 bin TL de silikon parası olarak istedi. Ameliyat sonrasında ben rahatsızlık yaşadım, özel bir hastaneye gittim. Oradaki doktor benim durumumun ne kadar ağır olduğunu görüp şaşırdı ve antibiyotik tedavisine başladı. Olay nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadım, başka ameliyatlar daha geçirdim” dedi.

"SİLİKON VE HİZMET BEDELİ"

Savunma yapan T.V. ise silikonların ücretli şekilde temin edildiğini ve alınan 90 bin TL’nin silikon ile hizmet bedeli olduğunu öne sürerek, “Ben silikon bayiliği de yapmaktayım. Benden silikon almak istediğini belirtti. 100 bin TL ücret söyledim. Sonrasında 90 bin TL karşılığında anlaştık. Silikon ücretleri devlet tarafından ödenmemektedir. 90 bin TL’nin tamamı silikon ve hizmet bedelidir. Doktor B.V.Ü.’ye herhangi bir şekilde para ödemesi yapmadım. İrtikap suçuna herhangi bir şekilde yardım etmedim” diye konuştu.

"PARA ALDIĞIM İDDİASINI KABUL ETMİYORUM"

Doktor B.V.Ü. ise savunmasında, hastanın silikon kullanmak istediğini kendisinin söylediğini belirterek, “Ameliyat için göğüslerinin uygun olmadığını ve istediği şekilde dikleştirme işleminin yapılamayacağını söyledim. Buna rağmen müşteki meme ameliyatı olmak istediğini söyledi. Ben de kabul ettim. Ameliyat sonrasında komplikasyon gelişti. Her türlü tedaviyi yapabileceğimi söyledim ancak müşteki tepki gösterdi. Bahsedilen iddiayı kabul etmiyorum. Sanık T.V.’den herhangi bir şekilde nakit ya da başka bir yolla para almadım” dedi.

Mahkeme başkanı, duruşmayı usule uygun tebligata rağmen duruşmaya gelmeyen tanıklar hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine karar verip, 18 Haziran’a erteledi. (DHA)