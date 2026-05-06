Kars'ta sağanak yağışlar sonrası tarım arazileri sular altında kaldı!

Kars'ın Akyaka ilçesinde son günlerde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve ardından gelen sağanak yağışlar, bölgedeki akarsuların debisini yükselterek taşkınlara neden oldu.

KARAHAN ÇAYI MENDERESLERİ SINIRI AŞTI

Türkiye-Ermenistan sınır hattı üzerinde yer alan ve özellikle Demirkent ile Kalkankale köyleri arasında oluşturduğu mendereslerle bilinen Karahan Çayı, aşırı yağışlara dayanamayarak yatağından çıktı. Çayın taşmasıyla birlikte bölgedeki geniş tarım arazileri ve meralar suyla kaplandı.

TAŞKIN BÖLGESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bölgedeki yıkıcı etki, dron çekimleriyle havadan görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, nehir sularının kilometrelerce karelik bir alana yayıldığı, bölgedeki ağaçların ve henüz yeni ekilmiş tarlaların tamamen sular altında kaldığı görüldü.

Yetkililer, bölgedeki yağışların devam etme ihtimaline karşı çiftçileri ve yerel halkı taşkın riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. (AA)