İnşaatta göçük! 1 işçi yaralandı

Düzce’nin Cedidiye Mahallesi Kent Meydanı’nda, öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Düzce Belediyesi'nin Cedidiye Kent Estetiği projesinin 2’nci etap inşaatında beton döküldüğü sırada kalıbın kayması sebebiyle çökme meydana geldi.

İŞÇİNİN DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ!

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaşanan çökme nedeniyle işçilerden Baki T. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan Baki T.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ!

Çökme anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken Düzce Belediyesi konuya ilişkin bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Cedidiye Kent Estetiği Projesi 2’nci etabı inşaatında, B Blok zemin kat döşeme betonu dökümü esnasında kalıp kayması meydana gelmiş, bunun sonucunda yaklaşık 8 metrelik bir bölümde kalıp çökmesi oluşmuştur. Yaşanan olayda bir çalışanımız hafif şekilde yaralanmış olup, gerekli tıbbi müdahale yapılmış ve tedbir amaçlı gözetim altına alınmıştır” denildi.

Açıklamanın devamında, “Sağlık durumu iyidir. Olayın nedenlerine ilişkin inceleme ve değerlendirme süreci kurumumuz tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Gerekli tüm teknik ve idari tedbirler alınmakta olup, benzer durumların tekrar yaşanmaması adına süreç yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi. (DHA)