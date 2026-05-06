İnşaatta göçük! 1 işçi yaralandı

İnşaatta göçük! 1 işçi yaralandı
Yayınlanma:
Düzce’de Cedidiye Kent Meydanı’nda devam eden inşaat çalışmalarında beton dökümü sırasında kalıp kayması nedeniyle çökme meydana geldi. Yaşanan çökme nedeniyle 1 işçi yaralandı.

Düzce’nin Cedidiye Mahallesi Kent Meydanı’nda, öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Düzce Belediyesi'nin Cedidiye Kent Estetiği projesinin 2’nci etap inşaatında beton döküldüğü sırada kalıbın kayması sebebiyle çökme meydana geldi.

insaat-calismasi-sirasinda-kalip-kaydi-1296516-385709.jpg

İŞÇİNİN DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ!

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaşanan çökme nedeniyle işçilerden Baki T. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan Baki T.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

insaat-calismasi-sirasinda-kalip-kaydi-1296517-385709.jpg

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ!

Çökme anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken Düzce Belediyesi konuya ilişkin bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Cedidiye Kent Estetiği Projesi 2’nci etabı inşaatında, B Blok zemin kat döşeme betonu dökümü esnasında kalıp kayması meydana gelmiş, bunun sonucunda yaklaşık 8 metrelik bir bölümde kalıp çökmesi oluşmuştur. Yaşanan olayda bir çalışanımız hafif şekilde yaralanmış olup, gerekli tıbbi müdahale yapılmış ve tedbir amaçlı gözetim altına alınmıştır” denildi.

İnşaatta asansör kazası: İşçilerden biri düştü diğeri havada asılı kaldı!İnşaatta asansör kazası: İşçilerden biri düştü diğeri havada asılı kaldı!

Açıklamanın devamında, “Sağlık durumu iyidir. Olayın nedenlerine ilişkin inceleme ve değerlendirme süreci kurumumuz tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Gerekli tüm teknik ve idari tedbirler alınmakta olup, benzer durumların tekrar yaşanmaması adına süreç yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Türkiye
Hakkari'de kurum binasında dehşet: Psikoloğa bıçaklı saldırı!
Hakkari'de kurum binasında dehşet: Psikoloğa bıçaklı saldırı!
Alanya'da şüpheli ölüm: Kaldığı pansiyonda cansız bedeni bulundu
Alanya'da şüpheli ölüm: Kaldığı pansiyonda cansız bedeni bulundu
Taşıdığı demir gerilim hattına değdi! Akıma kapılan adam ağır yaralandı
Taşıdığı demir gerilim hattına değdi! Akıma kapılan adam ağır yaralandı