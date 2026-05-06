Alanya'da şüpheli ölüm: Kaldığı pansiyonda cansız bedeni bulundu

Alanya'da şüpheli ölüm: Kaldığı pansiyonda cansız bedeni bulundu
Yayınlanma:
Alanya Cikcilli'de bir pansiyonda kalan 58 yaşındaki Vecdi Şimşek, odasında ölü bulundu. Şimşek'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir pansiyonda konaklayan 58 yaşındaki Vecdi Şimşek, odasında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şimşek'in yaşamını yitirdiği saptandı.

PERSONEL DURUMU FARK ETTİ

Olay, Alanya’nın Cikcilli Mahallesi'ndeki bir pansiyonda meydana geldi. Pansiyonda konaklayan Vecdi Şimşek’in uzun süre odasından dışarı çıkmamasından şüphelenen tesis personeli, kontrol amacıyla odaya girdi. Şimşek’i yerde hareketsiz yatar vaziyette bulan personel, vakit kaybetmeden durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından oda içerisinde yapılan kontrollerde, 58 yaşındaki Vecdi Şimşek’in hayatını kaybettiği kesinleşti.

Nisan ayında en az 189 işçi hayatını kaybetti: 5'i çocukNisan ayında en az 189 işçi hayatını kaybetti: 5'i çocuk

CENAZE MORGA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcılığın pansiyon odasında yaptığı incelemelerin ardından Şimşek’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Şimşek'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi incelemesinin ardından netlik kazanacak. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Türkiye
Hakkari'de kurum binasında dehşet: Psikoloğa bıçaklı saldırı!
Hakkari'de kurum binasında dehşet: Psikoloğa bıçaklı saldırı!
Taşıdığı demir gerilim hattına değdi! Akıma kapılan adam ağır yaralandı
Taşıdığı demir gerilim hattına değdi! Akıma kapılan adam ağır yaralandı