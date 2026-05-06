Alanya'da şüpheli ölüm: Kaldığı pansiyonda cansız bedeni bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir pansiyonda konaklayan 58 yaşındaki Vecdi Şimşek, odasında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şimşek'in yaşamını yitirdiği saptandı.

PERSONEL DURUMU FARK ETTİ

Olay, Alanya’nın Cikcilli Mahallesi'ndeki bir pansiyonda meydana geldi. Pansiyonda konaklayan Vecdi Şimşek’in uzun süre odasından dışarı çıkmamasından şüphelenen tesis personeli, kontrol amacıyla odaya girdi. Şimşek’i yerde hareketsiz yatar vaziyette bulan personel, vakit kaybetmeden durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından oda içerisinde yapılan kontrollerde, 58 yaşındaki Vecdi Şimşek’in hayatını kaybettiği kesinleşti.

CENAZE MORGA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcılığın pansiyon odasında yaptığı incelemelerin ardından Şimşek’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Şimşek'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi incelemesinin ardından netlik kazanacak. (AA)