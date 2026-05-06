Nisan ayında en az 189 işçi hayatını kaybetti: 5'i çocuk

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), nisan ayında meydana gelen iş cinayeti sayısını açıkladı. İSİG'in raporuna göre nisan ayında 5'i çocuk olmak üzere en az 189 işçi hayatını kaybetti.

İş cinayetleri en fazla 48 ölümle inşaat iş kolunda meydana geldi. İkinci sırada 41 ölümle tarım/orman iş kolu var.

Üçüncü sırada ise 16 ölümle taşımacılık iş kolu geliyor. İş cinayetlerine sektörel olarak baktığımızda ise sanayide 59 işçi, inşaatta 51 işçi, tarımda 41 işçi ve hizmette 38 işçi hayatını kaybetti.

Havaların ısınmasıyla beraber tarımsal üretim ve hareketliliğin arttığına dikkat çeken İSİG Meclisi; tarım sektöründe hayatını kaybeden işçi sayısında, mart ayından itibaren gözle görülür bir artış yaşandığını belirtti.

İSİG Meclisi'nin verilerine göre nisan ayında hayatını kaybeden 189 işçinin 5'i çocuk

Çalışırken hayatını kaybeden işçilerin yaş dağılımı şöyle:

0-14 yaş arası 3 işçi

15-17 yaş arası 2 işçi

18-29 yaş arası 26 işçi

30-49 yaş arası 76 işçi

50-64 yaş arası 61 işçi

65 yaş ve üstü 18 işçi

İŞ CİNAYETLERİ EN ÇOK İNŞAATTA GÖRÜLDÜ

İş cinayetlerinin iş kollarına göre dağılımı şöyle:

İnşaat, yol iş kolunda 48 işçi; tarım, orman iş kolunda 41 emekçi (15 işçi ve 26 çiftçi); taşımacılık iş kolunda 16 işçi; ticaret, büro, eğitim, sinema iş kolunda 12 işçi; metal iş kolunda 10 işçi; belediye, genel işler iş kolunda 10 işçi; madencilik iş kolunda 9 işçi; enerji iş kolunda 8 işçi; konaklama, eğlence iş kolunda 8 işçi; petrokimya, lastik iş kolunda 6 işçi; gıda, şeker iş kolunda 3 işçi; gemi, tersane, deniz, liman iş kolunda 3 işçi; savunma, güvenlik iş kolunda 3 işçi; tekstil, deri iş kolunda 2 işçi; ağaç, kağıt iş kolunda 2 işçi; iletişim iş kolunda 2 işçi; çimento, toprak, cam iş kolunda 2 işçi; sağlık, sosyal hizmetler iş kolunda 1 işçi; iş kolu belirlenemeyen 3 işçi hayatını kaybetti…

İş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı ise şöyle sıralandı: