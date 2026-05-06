Diyarbakır'da iş cinayeti! Akıma kapılan işçi yaşamını yitirdi

Yayınlanma:
Diyarbakır OSB'deki bir mobilya fabrikasında şalteri kaldırmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 29 yaşındaki Halit Yoldaş, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana gelen iş cinayetinde, 29 yaşındaki işçi Halit Yoldaş elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

ŞALTERİ KALDIRMAK İSTEMİŞTİ

Olay, dün akşam saatlerinde fabrikada yaşanan elektrik kesintisi sırasında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, fabrikada çalışan Halit Yoldaş, kesilen elektriği yeniden vermek amacıyla şalteri kaldırmak istedi. Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapılan genç işçi, ağır yaralanarak yere yığıldı.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine fabrikaya hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yoldaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların yoğun çabasına rağmen işçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Halit Yoldaş’ın cenazesi, hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yoldaş, Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Meydana gelen iş cinayetiyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

